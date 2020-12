H'Hen Niê "líu lưỡi" khi chấm điểm Wonder Woman 1984, ai cũng "lờ lớ lơ" chị đại mà hâm mộ một nhân vật siêu bất ngờ!

LƯU Ý: Bài viết có thể spoil một số chi tiết của phim.

Vào tối ngày 16/12, siêu phẩm nhà DC Wonder Woman 1984 đã chính thức cập bến Việt Nam. Sự trở lại của Nữ thần Chiến binh của Amazon rất được khán giả mong đợi và dường như cô đã làm được, khiến toàn bộ khán giả ấn tượng với nhan sắc và bản lĩnh của mình. Sau buổi họp báo, người xem đều dành cho Wonder Woman 1984 số điểm cao chót vót, nhưng bất ngờ nhất là sự lựa chọn nhân vật ấn tượng nhất lại vô cùng đa dạng.

H'Hen Niê "líu lưỡi" khi chấm điểm, dân tình miệt mài chọn ra nhân vât yêu thích ở Wonder Woman 1984

Gal Gadot xinh ngút ngàn, đánh cũng đẹp mà... bị đánh cũng đẹp nữa!

Khi đến với Wonder Woman 1984, mỗi người xem đều đưa ra những kì vọng hết sức khác biệt. Nam ca sĩ Táo đặt để hi vọng của mình vào một dự án mang sắc màu mới, không còn đen tối như mọi khi của DCEU. Mặt khác, nam diễn viên Trịnh Tú Trung hay ngôi sao Người Cần Quên Phải Nhớ Xuân Phúc lại mong chờ Gal Gadot "bùng nổ visual" trên màn ảnh rộng. "Nói chung là ở khoảnh khắc nào chị cũng đẹp. Đánh nhau cũng đẹp, bị thương cũng đẹp, chị đánh người ta cũng đẹp mà người ta đánh chị, chị cũng đẹp!", Trịnh Tú Trung nhiệt tình chia sẻ.

Trịnh Tú Trung phấn khích trước nhan sắc của chị đẹp Gal Gadot

Nam diễn viên Xuân Phúc tóm gọn tình yêu của mình dành cho Wonder Woman trong hai từ: "Quá đẹp!"

Táo kì vọng Wonder Woman 1984 sẽ là sự pha trộn độc đáo của DC

Chị cảm ơn các fan Việt nhiều nha!

Bom tấn thì ai cũng mong, tỷ đô thì chắc là... không?

Là bộ phim lớn hiếm hoi ra rạp trong năm 2020 thế nên Wonder Woman 1984 được nhiều khán giả kì vọng sẽ làm nên chuyện. Một khán giả cho biết, anh nghĩ "tỷ đô" sẽ là bài toán vô cùng khó cho Wonder Woman 1984 do tình hình dịch trên thế giới vẫn còn phức tạp. Thế nhưng, vị khán giả này và tất mọi người ai cũng mong muốn phim mới nhất của DC sẽ trở thành bom tấn, sẽ là cú vực dậy cho nền điện ảnh trong thời gian sắp tới.

Bạn fan nghi ngại về khả năng đạt tỷ đô của Wonder Woman 1984

Diễn viên - người mẫu Đức Hải thì hi vọng sức mạnh của Wonder Woman sẽ kéo bộ phim đến với doanh thu khủng

Dàn sao nhí "cướp sóng" chị đại, mang đến thông điệp sâu cay về gia đình

Ai cũng đến vì sự trở lại của Wonder Woman, thế nhưng rất nhiều khán giả đã phải "há hốc mồm" vì sự ấn tượng và ý nghĩa của các nhân vật khác sau khi phim kết thúc. H'Hen Niê, ngoài tình yêu vô bờ bến dành cho Diana, cũng rất ưu ái cô bé đóng chị đại lúc nhỏ. Hình ảnh một đứa trẻ nhưng luôn mang trong mình sự háu chiến và dòng máu anh hùng đã khiến Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 phải choáng ngợp.

H'Hen Niê yêu Diana nhỏ lẫn lớn

Bên cạnh Diana thuở nhỏ thì một số người xem còn rưng rưng trước cậu con trai của Maxwell Lord (Pedro Pascal). Ngay cả người đẹp Ngọc Nữ cũng đồng tình, nắm bắt được thông điệp mà ekip mang đến, cho rằng con người không nên chỉ vì bị cuốn theo vòng xoáy của tiền bạc, danh vọng mà để cho gia đình mình lạc lõng, cô đơn.

Trịnh Tú Trung và Đức Hải dành sự yêu quý cho toàn bộ nhân vật của Wonder Woman 1984

Ngọc Nữ vô cùng cảm động với thông điệp về tình thân mà phim mang lại

Maxwell Lord là phản diện khá bí ẩn và gây tò mò với khán giả

Điểm số toàn chạm nóc, đến H'Hen Niê còn "đứng hình 5 giây" nữa mà!

Vì quá ấn tượng với Wonder Woman 1984 nên không ít người xem đã thẳng thắn tặng phim những "bông hoa" điểm 10. Diễn viên Trịnh Tú Trung thì tạm cho phim 9,5 điểm vì thời lượng phim có hơi dài, phải là fan cứng thật sự thì mới có thể dành ra tận 150 phút để xem trọn vẹn phần 2 của Wonder Woman.

Hai bạn trẻ chẳng ngại gì mà tặng phim 10 điểm tròn trịa

Hai fan cứng cựa của DC dành 1 điểm 10 và 1 điểm "suýt" 10 cho Wonder Woman 1984

Bạn khán giả này cũng tặng 10 điểm, sẵn rủ rê cả hội fan DC đi xem nhiều lần sau nữa

H'Hen Niê không biết cho điểm sao hết, thôi khán giả chấm giùm chị nha!

Nhìn chung, Wonder Woman 1984 đang nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả, nhất là sau buổi họp báo ra mắt ngày 16/12. Mong rằng bộ phim thứ 9 của vũ trụ điện ảnh DC sẽ thành công mỹ mãn, là "tiết mục kết show" hoành tráng cho một năm 2020 khá ảm đạm của điện ảnh thế giới, đồng thời khai pháo năm 2021 thật sung túc và tràn đầy những điều tích cực.

Wonder Woman 1984 có suất chiếu sớm vào cả ngày 17/12 và sẽ công chiếu chính thức vào ngày 18/12/2020 tại Việt Nam.