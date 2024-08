Here We Go tái xuất với “Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks”: Cuộc chiến ẩm thực của 4 Team món ngon!

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng, Here We Go - sân chơi dành cho các bạn trẻ yêu thích khám phá, du lịch trải nghiệm đã chính thức trở lại, mang đến một phiên bản hoàn toàn mới và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Với sự tham gia của các KOLs và khách mời có ảnh hưởng, cùng mong muốn quảng bá văn hóa - du lịch Việt Nam theo cách của những người trẻ – Here We Go năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành một trải nghiệm đáng nhớ với những bất ngờ mới.

Here We Go đã từ lâu trở thành sân chơi lý tưởng cho những người trẻ đam mê dịch chuyển, khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu văn hóa và đặc biệt là thưởng thức ẩm thực đa dạng từ khắp nơi. Trải qua 4 mùa khác nhau chúng ta đã được chiêm ngưỡng hành trình tuổi trẻ của hàng ngàn bạn trẻ khác nhau. Không chỉ là những chuyến đi du lịch bình thường mà đó còn là những kỉ niệm, những trải nghiệm, những góc nhìn rất hay ho, sâu sắc đến từ những người bạn mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ cùng niềm đam mê bất tận với sở thích dịch chuyển, thậm chí là những món ăn mà họ được thưởng thức còn gắn liền với câu chuyện văn hóa sống động, tạo nên một không gian ẩm thực đầy màu sắc và hứng khởi.

Năm nay, với sự xuất hiện lần đầu tiên của show thực tế khám phá ẩm thực cộp mác Here We Go, "Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks" sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo. Trong đó là sự xuất hiện hiện của 4 team: Bánh Mì, Nước Lèo, Khói Lửa và Tá Lả, chắc chắn sẽ khiến hành trình này trở nên vô cùng thú vị. Điều đặc biệt hơn cả là Here We Go sẽ cùng Coca-Cola Foodmarks tạo nên một cuộc phiêu lưu về ẩm thực, tạo cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện tình yêu đối với những “mỹ vị” Việt Nam. Ở đó khán giả có thể thoả sức khám phá các món ngon và bình chọn cho team yêu thích của mình trên Coca-Cola Foodmarks - Nền tảng quy tụ quán đỉnh, món ngon và những câu chuyện hay. Tất cả kết hợp với nhau để tạo nên những trải nghiệm diệu kỳ trong từng bữa ăn và “Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks” sẽ mang đến một bức tranh toàn diện về ẩm thực Việt Nam qua góc nhìn của những người trẻ.

Giới sành ăn đang rất háo hức chờ đợi show thực tế đầu tiên này của Here We Go bởi chương trình sẽ không chỉ mang đến những giây phút giải trí mà còn là nguồn cảm hứng để người tham gia, khán giả có thể khám phá nhiều hơn về sự phong phú, đa dạng về nền ẩm thực nhiều địa phương khác.

Ẩm thực Việt Nam tròn đầy và thơm ngon với đủ món từ Khói Lửa xì xèo, Nước Lèo xì xụp, Bánh Mì giòn rụm hay Tá Lả cuốn, trộn hòa quyện nhiều nguyên liệu, tạo nên bản đồ ẩm thực khổng lồ với nhiều quán ngon ba miền. Để khám phá những hương vị đậm đà đó và các câu chuyện hay ho, hấp dẫn sau mỗi quán ăn, Here We Go kết hợp cùng Coca-Cola sản xuất chương trình "Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks", nơi các thực thần sẽ cùng trải nghiệm những điểm đến trứ danh trên Coca-Cola Foodmarks qua 4 team: Khói Lửa, Tá Lả, Bánh Mì và Nước Lèo. Coca-Cola Foodmarks - Nền tảng quy tụ quán đỉnh, món ngon và những câu chuyện hay. Nơi bạn thỏa sức thưởng thức các món ăn "đỉnh của chóp" cùng Coca-Cola mát lạnh và tạo nên những trải nghiệm "diệu kỳ" trên bàn ăn. Tập đầu tiên của "Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks" sẽ phát sóng lúc 20h00 ngày 30/8 trên YouTube Kenh14 Special, mời bạn cùng tham gia chuyến du hí đẹp mắt, căng bụng này nhé!