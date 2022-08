Heechul (Super Junior) lên kế hoạch kết hôn vào năm sau

Mới đây, Heechul - thành viên nhóm nhạc đình đám thế hệ 2 của Kpop Super Junior - đã tham gia chương trình mang tên Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny. Trong đó, nam thần tượng khiến khán giả bất ngờ khi khẳng định sẽ kết hôn vào năm sau.

"Tôi sẽ mặc một bộ vest màu đỏ khi tôi kết hôn", Heechul chia sẻ thêm về ngày cưới trong mơ của mình, "Tôi muốn phá bỏ định kiến rằng chú rể thì phải mặc vest đen và cô dâu thì phải mặc váy trắng".

Tuy nhiên, bạn thân của Heechul - nữ ca sĩ Son Dam Bi - lại không nghĩ rằng Heechul có thể kết hôn, đặc biệt là không thể kết hôn vào năm sau. "Với Heechul, bạn gái không bao giờ đứng ở vị trí số 1. Hôn nhân không phải điều quan trọng nhất mà anh ấy nghĩ tới", nữ ca sĩ chia sẻ quan điểm của mình. Heechul sau đó cũng đã thừa nhận điều này, tuy nhiên anh cho rằng gia đình và bản thân nên là ưu tiên số một thay vì những người khác.

Kể từ sau khi chia tay Momo (thành viên nhóm nhạc TWICE) vào năm 2021, Heechul vẫn chưa bị bắt gặp hẹn hò với bất kì ai khác. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, nam thần tượng khẳng định vẫn chưa có bạn gái. Tuy nhiên, anh thừa nhận đã suy nghĩ đến một đám cưới và mong muốn có thể kết hôn vào năm sau.

Theo Allkpop