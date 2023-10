Hé lộ thời gian diễn viên Vbiz và bạn trai doanh nhân tổ chức đám cưới sau 7 năm yêu

Vào cuối tháng 12/2022, diễn viên Diễm My 9X thông báo được doanh nhân Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu khi cả hai có chuyến nghỉ dưỡng ở Úc. Tính đến thời điểm "chốt đơn", cặp đôi đã có 6 năm gắn bó và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, gần 1 năm trôi qua cả hai vẫn chưa hé lộ kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn sẽ làm đám cưới vào cuối năm 2023. Như vậy, thời gian sắp tới showbiz Việt sẽ ngập tràn tin vui khi hàng loạt cặp đôi chính thức về chung nhà. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động showbiz, đám cưới của Diễm My 9X dự sẽ quy tụ nhiều khuôn mặt đình đám như: Nhã Phương - Trường Giang, Linh Rin - Phillip Nguyễn, Diệu Nhi - Anh Tú, dàn hậu, các mỹ nhân nổi tiếng,...

Diễm My nhận lời cầu hôn vào cuối năm 2022, cô sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023

Cách đây ít tháng, Diễm My 9X có tung loạt ảnh làm mẫu chụp váy cưới khiến cư dân mạng thêm mong ngóng

Diễm My và vị hôn phu quen biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016 công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim tại Úc. Vị hôn phu của Diễm My là người không hoạt động nghệ thuật, anh là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên đi lại giữa hai nước Việt Nam và Úc. Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Úc và Đại học RMIT. Vinh Nguyễn và gia đình có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

Thời gian đầu hẹn hò, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn phải yêu xa, cả hai tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách đặt vé bay để đến thăm nhau. Giai đoạn 3 năm đầu, Diễm My 9X và chồng sắp cưới không tránh khỏi những rạn nứt, đổ vỡ. Khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hoà giải thì Diễm My 9X và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại. Thế nhưng sau 4 tháng không liên lạc thì cả hai cho nhau cơ hội để yêu lại từ đầu, Diễm My từng chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Từng có thời gian ngắn chia tay, Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn tái hợp để đi đến cái kết viên mãn

Vinh Nguyễn và Diễm My thường xuyên đi du lịch cùng nhau, đàng trai dù không hoạt động showbiz nhưng thoải mái "tháp tùng" người yêu

Về dự định hôn lễ, hồi tháng 5/2022, Diễm My 9X nói: "Chúng tôi đang lo công việc và có kế hoạch riêng. Sắp tới, tôi còn tham gia một số dự án khác. Bố mẹ anh cũng hỏi chúng tôi về kế hoạch đám cưới nhưng cả hai muốn chuẩn bị kỹ càng. Việc kết hôn của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi".

Chưa chính thức "theo chàng về dinh" nhưng Diễm My có quan hệ thân thiết với gia đình Vinh Nguyễn. Trong giai đoạn dịch bệnh, Diễm My từng sinh sống cùng gia đình chồng tương lai, cô nói: "Ba mẹ anh ấy yêu thương tôi. Bây giờ, thời gian tôi ở nhà bạn trai nhiều hơn ở nhà mình. Trước giờ, cuộc sống của tôi luôn đơn chiếc vì lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con. Sống bên gia đình bạn trai, có sự đủ đầy, tôi cảm thấy ấm áp".