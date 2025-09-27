Hé lộ sân khấu cực hoành tráng của BIDV Music Festival, chuẩn bị đón dàn sao khủng

Sân khấu chính lộ diện, hoành tráng, đậm chất công nghệ

Ngay trước giờ G, hình ảnh sân khấu của BIDV Music Festival dưới màn mưa nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ. Đây là sự kiện âm nhạc – công nghệ quy mô lớn do BIDV tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động ra mắt phiên bản X – ứng dụng ngân hàng tích hợp AI cá nhân hóa. Sự kiện đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm số hóa của BIDV, mở cửa miễn phí, tạo nên một không gian giải trí đại chúng chuyên nghiệp ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Toàn cảnh khu vực sân khấu BIDV Music Festival tối nay.

Thiết kế sân khấu được lấy cảm hứng từ chính hành trình số hóa mà BIDV đã theo đuổi suốt 10 năm qua, đồng thời gợi mở viễn cảnh về một tương lai ngân hàng cá nhân hóa với công nghệ AI. Từng chi tiết, từ màn LED khổng lồ, dải ánh sáng chuyển động đến hiệu ứng đồ họa hiện đại, đều phản chiếu tinh thần đổi mới đó. Hệ thống âm thanh – ánh sáng được tính toán tỉ mỉ, cùng công nghệ mapping, laser và công nghệ trình diễn được "đo ni đóng giày" cho từng tiết mục, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm nhạc độc bản, vừa gắn với di sản số hóa, vừa dẫn dắt khán giả đến kỷ nguyên ngân hàng cá nhân hóa.

Trước cơn mưa, đông đảo người hâm mộ đã tới sớm check-in.

Nhiều người hâm mộ tới sớm đổi vé, check-in và sẵn sàng chờ đợi thần tượng.

Chia sẻ của một khán giả đã tới sự kiện và "săn" chỗ đứng từ rất sớm, Minh An (28 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Sau khi đổi vòng tay concert thành công, mình quyết định ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để trải nghiệm các công nghệ và sẵn sàng cho đêm diễn tối nay, nhân tiện "canh" màn diễn tập của các nghệ sỹ. Mình rất háo hức được gặp Quang Hùng MasterD và S(TRONG) Trọng Hiếu".

Fanzone đã nóng – Đếm ngược tới 19h00, dàn sao đình đám sẵn sàng "bùng cháy"

Fanzone bắt đầu đón khách có vé từ đầu giờ chiều. Nhiều bạn trẻ đến sớm nhanh chóng "giữ chỗ đẹp", check-in cùng banner và lightstick, mang tới không khí cổ vũ sôi động trước thềm concert. Theo ban tổ chức, chương trình chính thức bắt đầu lúc 19h00 và kéo dài đến khoảng 22h00, với nhịp trình diễn được thiết kế liền mạch để khán giả "cháy" liên tục qua từng chương.

Trời Sài Gòn mưa to nhưng các fan vẫn quyết tâm chờ đợi thần tượng.

Nhiều khách tham quan vẫn tiếp tục hoàn thành những con dấu trải nghiệm "không gian số" BIDV SmartBanking phiên bản X.

Quy trình đổi vé điện tử BIDV Music Festival nhanh chóng thích nghi theo thời tiết, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.

Danh sách "dàn sao" quy tụ nhiều cái tên được yêu thích như Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, Tùng Dương, Tóc Tiên, Chillies, (S)TRONG Trọng Hiếu…. Tổng thể đêm diễn được dàn dựng bởi nhạc sĩ Huy Tuấn, chia thành ba phần: Chạm di sản, Bản lĩnh thời đại và Mở tương lai. Mỗi chương là một câu chuyện âm nhạc – hình ảnh, kết hợp hòa quyện giữa dấu ấn văn hóa Việt và ngôn ngữ trình diễn đương đại, mang tới hình ảnh gần gũi nhưng đầy mới mẻ.

Dàn line-up của BIDV Music Festival tối 27/09 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

BIDV Music Festival không đơn thuần là một đêm nhạc, mà còn là lời giới thiệu sống động về một phong cách sống số mới, một chương trình nghệ thuật BIDV mong muốn gửi tới khán giả tại TP. Hồ Chí Minh. Trước concert, khán giả có thể ghé khu trải nghiệm BIDV SmartBanking X để đăng ký và khám phá các tiện ích mua sắm – di chuyển – giải trí tích hợp ngay trên ứng dụng. Sau đó, bước vào đại nhạc hội, tiếp tục "cháy" hết mình với dàn line-up đình đám. Trải nghiệm "2 trong 1", công nghệ và âm nhạc chính là điểm khác biệt khiến BIDV Music Festival trở thành sự kiện đáng mong chờ nhất tối nay.

19h00, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ chính thức bùng nổ. Nếu bạn muốn sống trọn một tối cuối tuần khác biệt – vừa khám phá công nghệ ngân hàng số thế hệ mới, vừa hòa mình vào bữa tiệc âm thanh và ánh sáng, đây là thời điểm không thể bỏ lỡ. Hẹn gặp bạn tại BIDV Music Festival!