Hé lộ những điểm thú vị ít ai ngờ trong ELLE Fashion Show 2023: "Giao lộ Thời trang & Kiến trúc"

Luôn là một trong những sự kiện thời trang đáng mong chờ nhất trong nước, ELLE Fashion Show đã chính thức trở lại với chủ đề "Giao lộ Thời trang & Kiến trúc". Trong không gian di sản kiến trúc, hơn 100 trang phục của bốn thương hiệu thời trang đình đám sẽ trình diễn trên sân khấu catwalk phi truyền thống, được thiết kế bởi đối tác sáng tạo của ELLE Fashion Show 2023, tạo nên một không gian sáng tạo liên ngành giữa hai lĩnh vực thời trang và kiến trúc, tuy khác biệt nhưng có nhiều điểm chung gắn kết.

Sự kết hợp độc đáo của Sàn diễn thời trang (Runway) và Biểu tượng trình diễn (Show Icon)

Thời trang và kiến trúc vốn luôn song hành, hỗ trợ nhau thăng hoa, góp phần hoàn thiện, làm phong phú thêm kho tàng tri thức nhân loại. Câu chuyện cơ bản của chất liệu, hình khối, màu sắc và chuyển động trong không gian liên tục được thử thách, tái định nghĩa, đem lại bất ngờ hết lần này đến lần khác bởi các nhà thiết kế, giám đốc sáng tạo trên toàn thế giới. Giao điểm thời trang - kiến trúc đặc biệt trở nên vô cùng ý nghĩa khi lần đầu tiên, ELLE Việt Nam và ELLE Decoration Việt Nam kết hợp cùng 10 văn phòng và nhóm thiết kế kiến trúc toàn quốc mang tới thiết kế sàn diễn phi truyền thống - kết hợp Sàn diễn thời trang (Runway) và Biểu tượng trình diễn (Show Icon) cho ELLE Fashion Show 2023 tại biểu tượng kiến trúc Dinh Độc Lập.

Hai phương án là sự bổ sung, phối hợp với nhau chặt chẽ để tạo thành một tổng thể kiến trúc - trình diễn hoàn hảo, tôn vinh công trình kiến trúc đặc biệt này, đồng thời tạo sân khấu lý tưởng về chiều dài, không gian, độ hài hoà với bối cảnh và sức chứa cho 800 khách mời của sự kiện.

Sân khấu ấn tượng của ELLE Fashion Show qua từng năm khiến giới mộ điệu đặt nhiều kỳ vọng vào show diễn năm nay

Theo chia sẻ từ ELLE Việt Nam, hạng mục "Show Icon" là tác phẩm sáng tạo của APDI Architecture do KTS Nhâm Chí Kiên và các cộng sự phát triển với chủ đề "FREEDOM", mang cấu trúc hình elipse tượng trưng cho sự vĩnh cửu. FREEDOM cũng để ám chỉ tính biểu tượng về sự tự do, chiến thắng, hoà bình và thống nhất của Dinh Độc Lập. Với sự phân tích kĩ lưỡng của nhóm KTS, sân khấu ELLE Fashion Show 2023 hứa hẹn sẽ mang tới góc nhìn tốt nhất cho khán giả.

Vào thời điểm mặt trời chiều ngược nắng ở mặt sau Dinh Độc Lập, sân khấu show sẽ được tính toán tỉ mỉ để set up với hướng nhìn tập trung về khu vực đài phun nước, và ngay tại đó lắp đặt một khối elipse cấu tạo thép với vỏ ngoài là chất liệu nhôm phản chiếu ấn tượng, ôm trọn phần hình ảnh của Dinh Độc Lập từ hướng đối diện, giúp khán giả thưởng lãm cùng lúc sàn diễn thời trang và diễn giải đương đại của công trình kiến trúc biểu tượng.

Mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện

Bên cạnh đó, hạng mục "Runway" mang tên "Điểm Chạm" được thực hiện bởi KTS Phạm Nhân Thọ và cộng sự từ Atelier.ThoA lại đem đến một diễn giải lãng mạn về khung cảnh của buổi trình diễn. Lấy cảm hứng từ danh tác "A sunday afternoon on the island of La Grande Jatte" của Georges Seurat, Atelier.ThoA mở đầu phần thuyết trình bằng viễn kiến một buổi chiều tươi đẹp với hàng trăm khách mời, trong bộ trang phục đẹp nhất, sẽ đến tham dự ELLE Fashion Show tại không gian xanh mát của Dinh Độc Lập.

Chính bởi lẽ đó, Atelier.ThoA đề xuất tạo một đường Runway mềm mại đi từ trong khối kiến trúc của Dinh Độc Lập, nơi các người mẫu từ khu vực Backstage sẽ tiến dần ra bãi cỏ trên một "dải lụa hồng" êm ái, thư thả như một cuộc dạo chơi đầy ngẫu hứng. Chọn cách can thiệp tối thiểu vào hiện trạng, lấy câu chuyện thời trang làm nền tảng và đưa khán giả làm một phần quan trọng của bối cảnh trình diễn, nhóm thiết kế và ban tổ chức đã xây dựng sân khấu theo cách tiếp cận sáng tạo liên ngành độc đáo, đầy chất thơ.

Đặc biệt, ELLE Fashion Show 2023 còn đánh dấu sự phối hợp lần đầu tiên cùng hai đối tác công nghệ là Phygital Labs và Fomalia XR Studio để tạo ra những trải nghiệm thực tế ảo AR với các bộ sưu tập thời trang, nhằm mang đến cho khán giả của ELLE Fashion Show những trải nghiệm thị giác hoàn hảo nhất.

Sự góp mặt của bốn nhà thiết kế và thương hiệu thời trang tiềm năng trong nước và quốc tế

Bốn nhà thiết kế và thương hiệu trình diễn tại ELLE Fashion Show 2023 bao gồm: Truong Thanh Hai, Khaar, Luu VietAnh và Peggy Hartanto sẽ mang đến những diễn giải thú vị về cấu trúc, phom dáng, chất liệu và màu sắc dựa trên góc nhìn thời trang và định hướng sáng tạo riêng trong BST của mình.

KHAAR

Đây là lần thứ hai NTK Ngô Hoàng Kha đến với ELLE Fashion Show. Tại sự kiện thời trang năm ngoái, KHAAR đã giới thiệu BST "Tóc" với nguồn cảm hứng được khơi gợi từ hình ảnh mái tóc người phụ nữ gây ấn tượng mạnh với khán giả. Đến với ELLE Fashion Show 2023, NTK Ngô Hoàng Kha mang đến sự kết hợp đặc biệt của gam màu Sweet Embrace™ - Hồng Khói Ấm. Đây cũng là Màu của Năm 2024 do nhãn hàng Dulux nghiên cứu và lựa chọn với ý nghĩa mang đến cảm xúc cân bằng, ấm áp và thân thiện cho người đối diện và không gian sống.

Tại Elle Fashion Show 2023, lần đầu tiên KHAAR sẽ kết hợp cùng công ty công nghệ Fomalia để mang đến trải nghiệm thực tế ảo AR trên những họa tiết chính của BST

LUU VIETANH

Lưu Việt Anh giới thiệu BST thời trang đầu tiên vào tháng 5/2023 tại Đà Lạt, là một sự tiếp nối về cảm xúc và thử nghiệm từ BST tốt nghiệp của NTK. Không chạy theo xu hướng, Lưu Việt Anh chọn kể câu chuyện Việt Nam với một góc nhìn riêng.

Lần đầu tiên tham gia ELLE Fashion Show, BST mới nhất của NTK Lưu Việt Anh là cách anh đối diện với những điều chân thật nhất, không cố "trang điểm hay tô son" cho những cảm xúc đang có, tháo bỏ những định nghĩa cũ để cải tạo những định nghĩa mới. Lưu Việt Anh tìm kiếm sự cân bằng trong cách đón nhận những cảm xúc của mình, cũng như trong phom dáng, cấu trúc của những thiết kế trang phục của mình.

TRUONG THANH HAI

Trương Thanh Hải là nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam trong lĩnh vực áo cưới. Xuất thân là một nhiếp ảnh gia, anh từng cộng tác với nhiều tạp chí hàng đầu Việt Nam khi chỉ mới 18 tuổi. Sau đó, anh dấn thân sang lĩnh vực thời trang và xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực thiết kế trang phục cưới, được đánh giá cao.

BST mới nhất được anh đặt tên là "Inside our Cocoon" (Bên trong vỏ kén), mong muốn diễn giải rằng mỗi cá thể tồn tại đều bao bọc bản thân bằng một lớp vỏ kén vô hình sẽ được trình diễn trước khán giả tại ELLE Fashion Show 2023 vào ngày 20/12/2023 sắp tới.

PEGGY HARTANTO

PEGGY HARTANTO là thương hiệu thời trang được thiết kế và phát triển bởi ba chị em gái là Peggy, Petty và Lydia Hartanto đến từ Indonesia. ELLE Fashion Show 2023 sẽ là lần đầu tiên PEGGY HARTANTO trình diễn tại Việt Nam. BST Xuân - Hè 2024 có tên gọi "Charm" với điểm nhấn là họa tiết chiếc nơ mềm mại và những vòng tròn duyên dáng nổi bật được lấy cảm hứng từ lễ hội Hinano Tsurushi Kazari của vùng Inatori ở Nhật Bản, một truyền thống văn hóa lâu đời từ thời Edo với hình tượng búp bê làm bằng tay mang theo lời ước nguyện cho những bé gái.

Cùng chờ đón những ý tưởng sáng tạo độc đáo và đột phá sẽ được các nhà thiết kế "diễn giải" trên sân khấu đầu tư, công phu của ELLE Fashion Show 2023 "Giao lộ Thời Trang và Kiến Trúc" ngày 20/12/2023 này nhé.