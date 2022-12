Sao Việt đọ sắc tại ELLE Fashion Show: Nhã Phương cá tính bất ngờ, Quỳnh Anh Shyn lên đồ đẳng cấp

Tối 17/12, ELLE Fashion Show 2022 với chủ đề 'Dream of new beginnings' do Tạp chí ELLE Việt Nam tổ chức đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt như: Nhã Phương, Quỳnh Anh Shyn, Jun Vũ, Thảo Nhi Lê... 2 tông trắng - đen được chọn làm màu sắc trang phục chủ đạo trong buổi tối nay. Và 4 thương hiệu trình diễn trong ELLE Fashion Show 2022, bao gồm: Hanoia, Chats By C.Dam, Khaar, Subtle Le Nguyen.

Nhã Phương gây bất ngờ với phong cách makeup tông nude, đôi môi tô son bóng tràn viền. Nữ diễn viên diện trang phục ôm sát của CHATS by C.Dam, phối với giày đế cao và túi xách Dior trắng

Quỳnh Anh Shyn nổi bật với đôi giày đế khủng màu xanh lạ mắt, kết hợp với váy cut-out cá tính. 2022 là năm đại thành công của Quỳnh Anh khi mang màu sắc cá nhân trong thời trang lan rộng ra quốc tế

Diễn viên - người mẫu Quỳnh Lương diện váy trắng khoét vai, nổi bật tại sự kiện với màu son đỏ sang trọng

Jun Vũ khoe sắc vóc xinh đẹp trong bộ váy trắng ôm sát. Cô nàng makeup cá tính và sắc sảo với tông son trầm đi cùng mái tóc duỗi thẳng

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe thần thái sang trọng và cuốn hút trong thiết kế váy trắng lạ mắt

Diễn viên Diễm My 9x khác biệt với tông xám sáng. Cô chọn phong cách dịu dàng, nữ tính xen lẫn vẻ trưởng thành, gợi cảm cho lần xuất hiện này

Vẫn là phong cách nữ tính, ngọt ngào, Ling Ka xuất hiện trong set đồ trắng phối với boots đen ngang gối đi kèm tất ống chân - món phụ kiện Y2K đang được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình

Nam ca sĩ Will diện cả cây denim phối với boots cao cổ, bên trong là áo trắng đi kèm phụ kiện thắt lưng đen

Miss Global 2022 - Anabel Payano đến từ Cộng hòa Dominic xuất hiện tại sự kiện trong bộ váy màu tối nổi bật

Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện tại sự kiện với phong cách menswear đầy quyền lực và mạnh mẽ

Nguyễn Lâm Thảo Tâm diện độc 1 tông đen bên mái tóc tém cá tính

Cặp vợ chồng hot girl Kiều Ly Phạm - Đức Anh chọn tông đen làm điểm nhấn cho trang phục tại sự kiện

Người mẫu Hồ Thu Anh khoe vóc dáng thu hút trong mốt bra + váy cạp trễ làm mưa làm gió năm qua

Phạm Diệu Linh - nàng thơ trong làng lookbook Việt, đồng thời là cựu thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mang đến vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch trong bộ váy trắng trễ vai

Stylist Kelbin Lei tô điểm thêm cho vẻ ngoài cá tính bằng cặp kính râm gọng trắng ton sur ton với màu áo

NTK Julia Đoàn hoàn toàn khác biệt với set đồ cá tính cùng túi xách size 'khủng' từ Subtle Le Nguyen