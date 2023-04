Hé lộ hình ảnh nữ diễn viên Thái Lan phóng xe gây tai nạn khiến nạn nhân hôn mê

Ngày 18/4, loạt trang giải trí hàng đầu xứ chùa vàng đưa tin nữ diễn viên Tina Jittaleela lên tiếng thừa nhận đã gây ra một vụ tai nạn giao thông vào dịp Tết Songkran vừa qua. Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng còn lên tiếng chỉ trích tomboy đình đám trong Yes Or No vẫn đi chơi Songkran sau vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Mới đây, kênh tin tức Amarin đã chia sẻ đoạn video được trích xuất từ CCTV ghi lại hình ảnh Tina Jittaleela lái xe tông thẳng vào một xe máy đang đi ngược chiều. Trong đoạn video này, có thể thấy nữ diễn viên điều khiển chiếc ô tô màu xám và đi với tốc độ nhanh. Cư dân mạng còn chỉ ra rằng khi sắp va chạm với xe máy, không hề thấy tín hiệu phanh gấp từ ô tô của Tina Jittaleela. Đặc biệt, nhiều người phát hiện ra dường như nữ diễn viên đã đi quá làn đường cho phép của mình nên mới gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy.

Hình ảnh được ghi lại từ CCTV cho thấy Tina Jittaleela lái xe với tốc độ nhanh và tông thẳng vào chiếc xe máy đi ngược chiều

Một số hình ảnh ngay tại hiện trường sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Chiếc xe máy của nạn nhân biến dạng và phần đầu xe ô tô của Tina Jittaleela cũng hư hỏng nghiêm trọng

Được biết, sau vụ tai nạn, mẹ của nạn nhân đã chia sẻ về tình trạng của con trai và bày tỏ sự bất bình với hành động tiếp tục vui chơi Songkran sau khi gây tai nạn của Tina Jittaleela: "Vào sáng chủ nhật, các bác sĩ đã mổ vùng hông và thấy khung xương chậu bị gãy. Ngoài ra, con tôi còn bị chảy máu não, gãy mũi, sụp mí mắt, gãy cổ tay. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để phẫu thuật cho thằng bé. Nguyên nhân khiến tôi lên mạng giãi bày mọi thứ là vì tôi đã nhìn thấy clip nữ diễn viên đó vẫn vui vẻ đi chơi Songkran sau vụ tai nạn. Tôi cho rằng điều đó là không công bằng với con trai mình".

Hình ảnh mẹ nạn nhân lên tiếng bức xúc thay con trai đang hôn mê và bị thương nặng sau vụ va chạm mạnh với ô tô của nữ diễn viên Tina Jittaleela

Tina Jittaleela sinh năm 1991, là một nữ diễn viên, DJ, người mẫu và ca sĩ người Thái Lan. Cô trở nên nổi tiếng sau khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh đầu tay Yes or No. Nhờ sự thành công bất ngờ của dự án này, tên tuổi của Tina Jittaleela vang danh khắp châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc. Sau này, cô còn gây ấn tượng khi tham gia loạt tác phẩm ăn khách khác như 3AM, The Horror Friend, We Are Young…



Nữ diễn viên "đẹp trai" của màn ảnh Thái Lan Tina Jittaleela

Nguồn: Khaosod, Amarin