Nữ diễn viên Thái Lan lái xe gây tai nạn nhưng vẫn đi “quẩy” Songkran, mẹ nạn nhân lên tiếng bức xúc thay con trai đang hôn mê

Ngày 18/4, Khaosod đưa tin tomboy nổi danh một thời của phim bách hợp Yes Or No Tina Jittaleela lên tiếng thừa nhận đã gây ra một vụ tai nạn giao thông vào dịp Tết Songkran của Thái Lan. Ngay lập tức, thông tin này đã gây sự chú ý của netizen và được dân tình bàn tán không ngừng.

Cụ thể, sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin một ngôi sao có tên viết tắt là T có liên quan đến vụ tai nạn vào ngày 15/4, Tina đã viết trên trang cá nhân: "Người đó đúng là tôi. Sau vụ tai nạn, tôi không trốn đi mà ở lại giúp đỡ những người bị thương cho đến khi họ được đưa vào bệnh viện. Tôi cũng phối hợp với quá trình điều tra của cảnh sát. Hiện tại, tôi vẫn chưa hết sốc với sự việc đã xảy ra. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người bị thương. Tôi rất lấy làm tiếc và thật sự xin lỗi vì đã gây ra vụ tai nạn. Tôi sẽ tận lực chịu mọi trách nhiệm trong chuyện này."



Tina Jittaleela lên tiếng thừa nhận đã gây ra một tai nạn giao thông vào dịp Songkran vừa qua

Sau khi Tina Jittaleela đăng tải bài viết trên, bạn bè cùng đồng nghiệp trong showbiz Thái đã vào động viên, an ủi nữ diễn viên. Tuy nhiên, rất nhiều cư dân mạng đã chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của Tina Jittaleela trong vụ tai nạn.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, netizen chỉ ra nữ diễn viên vẫn tiếp tục đi chơi Songkran vào ngày tiếp theo mà không hề để tâm đến hành vi lái xe gây tai nạn của mình. Thậm chí, mẹ của nạn nhân phải lên tiếng thay con trai đòi lại công bằng. Bà chia sẻ với truyền thông Thái Lan: "Con trai tôi hiện đang hôn mê. Dù đã có chút phản ứng nhưng tình trạng vẫn khá nặng. Nữ diễn viên đó không hề đến thăm hỏi. Hôm chủ nhật vừa rồi, cô ấy có gửi một lẵng hoa đến, để lại tên và số điện thoại liên lạc. Có lẽ cô ấy đã thấy bài đăng của tôi trên mạng xã hội nên về sau, có một luật sư gọi đến, nói về chuyện bồi thường và hẹn gặp mặt lần nữa".

Ngoài ra, bà cũng rơm rớm nước mắt khi nói về tình trạng của con trai và giải thích thêm về nguyên nhân liên hệ với truyền thông xứ chùa vàng: "Vào sáng chủ nhật, các bác sĩ đã mổ vùng hông và thấy khung xương chậu bị gãy. Ngoài ra, con tôi còn bị chảy máu não, gãy mũi, sụp mí mắt, gãy cổ tay. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để phẫu thuật cho thằng bé. Còn về nguyên nhân khiến tôi lên mạng giãi bày mọi thứ là vì tôi đã nhìn thấy clip nữ diễn viên đó vẫn vui vẻ đi chơi Songkran sau vụ tai nạn. Tôi cho rằng điều đó là không công bằng với con trai mình".

Trên một kênh truyền hình của Thái Lan, mẹ nạn nhân đã lên tiếng chia sẻ về tình trạng nghiêm trọng của con trai mình sau vụ tai nạn do Tina Jittaleela gây ra

Một số hình ảnh về vụ tai nạn cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Việc nữ diễn viên vẫn đi chơi Songkran sau khi gây tai nạn đã nhận về loạt ý kiến chỉ trích của cư dân mạng xứ chùa vàng

Tina Jittaleela sinh năm 1991, là một nữ diễn viên, DJ, người mẫu và ca sĩ người Thái Lan. Cô trở nên nổi tiếng sau khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh đầu tay Yes or No. Nhờ sự thành công bất ngờ của dự án này, tên tuổi của Tina Jittaleela vang danh khắp châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc. Sau này, cô còn gây ấn tượng khi tham gia loạt tác phẩm ăn khách khác như 3AM, The Horror Friend, We Are Young…



Tina Jittaleela từng nổi danh khắp châu Á khi hợp tác cùng "Song Hye Kyo bản Thái" Aom Sushar trong siêu phẩm bách hợp Yes Or No vào năm 2010

Nữ diễn viên "đẹp trai" của màn ảnh Thái Lan Tina Jittaleela

Nguồn: Khaosok, Amarin