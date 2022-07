Hé lộ danh tính quý tử tỷ phú LVMH: Trở thành CEO khi mới 25 tuổi, là ứng cử viên sáng giá “kế vị” đế chế của cha

Người đàn ông giàu nhất châu Âu Bernard Arnault là người đứng sau đế chế LVMH. Không thể phủ nhận rằng thành công của Bernard là nhờ tài năng và tầm nhìn của ông. Bên cạnh đó, sự phát triển của LVMH còn có sự giúp sức không hề nhỏ đến từ 5 người con của ông.



Trong số những người con có năng lực xuất chúng của ông, Alexandre Arnault là cái tên nổi bật hơn cả. Alexandre đã ghi dấu ấn với vai trò là giám đốc điều hành trẻ của thương hiệu hành lý cao cấp Rimowa. Kể từ năm 2021, anh đảm nhận một thử thách mới tại thương hiệu đồ trang sức mang tính biểu tượng Tiffany & Co.

Vậy, chính xác thì người con trai 30 tuổi của chủ tịch LVMH là ai, và liệu anh có những gì để thừa kế gia sản của cha?

Alexandre Arnault là cựu Giám đốc điều hành của Rimowa. Ảnh: Financial Times Live

1. Người làm rung chuyển Tiffany & Co.

Alexandre là con thứ ba của Bernard Arnault với người vợ thứ hai, một nữ nghệ sĩ dương cầm. Anh từng học tại trường trung học danh tiếng ở Pháp - Lycée Louis le Grand. Nhờ có nền tảng về lĩnh vực kỹ thuật số, Alexandre Arnault đăng ký theo học ngành Khoa học máy tính tại trường đại học danh tiếng ở Pháp - Đại học Télécom ParisTech.

Chàng trai nhà LVMH thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức. Không những vậy, Alexandre còn là một nghệ sĩ dương cầm tài ba.

Anh được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch điều hành Tiffany, thương vụ mua lại lớn nhất từng được LVMH thực hiện trong ngành hàng xa xỉ từ trước đến nay. Động thái này là một dấu hiệu cho thấy trong mắt ông bố, Alexandre là một tài sản rất đỗi quan trọng, một nhân vật trẻ đầy vị thế của gia tộc.

Alexandre Arnault thấm đẫm “văn hóa LVHM” ngay từ ấu thời. 6 tuổi đã mạnh miệng tuyên bố “một là làm thủy thủ, hai là làm một ông chủ lớn như bố”. Thời niên thiếu cậu bé thường dành những ngày thứ Bảy cho các cửa hàng LVMH. Ngay từ khi còn là cậu thiếu niên, kỳ nghỉ của Alexandre đã dày đặc những chuyến thăm chuỗi tiệm của gia tộc ở các quốc gia khác.

Khả năng cảm nhận tinh tế những gì liên quan đến văn hóa của LVHM và táo bạo sẵn sàng làm thay đổi mọi thứ khiến anh trở thành "vũ khí bí mật của tập đoàn". Alexandre còn thông minh xuất chúng, học rất giỏi và tiếp thu được thiên bẩm kinh doanh của cha mình. Chính những tính cách này đã lộ ra khi Alexandre đối đầu bài kiểm tra đầu tiên với Tiffany khi thương hiệu gặp khủng hoảng sa sút doanh số hồi năm 2016.

Alexandre Arnault và Blackpink's Rosé đã hợp tác với thương hiệu đồ trang sức sang trọng để ra mắt Bộ sưu tập ROSÉ x Tiffany HardWear. Ảnh: Tiffany and Co.; @alexandrearnault / Instagram

Sau khi trở thành CEO của Rimowa khi mới 25 tuổi, Arnault đã đứng trước thách thức trong việc chuyển đổi một thương hiệu hành lý 120 năm tuổi. Anh đã nghĩ ra cách kết hợp với các nhà thiết kế toàn cầu và giới thiệu những chiếc vali và phụ kiện phiên bản giới hạn, thu hút người nổi tiếng và đám đông thiên niên kỷ.

Hiện tại, với tư cách là EVP sản xuất và truyền thông của Tiffany and Co., Arnault đang mang đến cho hãng trang sức Mỹ một sự lột xác bằng cách kết hợp những tên tuổi lớn như Beyoncé và Jay-Z, Rosé của Blackpink và vận động viên trượt tuyết tự do người Trung Quốc Eileen Gu, đồng thời tung ra những sản phẩm thú vị như Patek Philippe Tiffany Blue Nautilus.

2. Cặp đôi quyền lực của giới thời trang

Là một người xuất thân từ gia đình có ảnh hưởng nhất trong ngành thời trang, Arnault "bén duyên" với Géraldine Guyot, người sáng lập nhãn phụ kiện Pháp D'Estree và là một cựu học sinh của Central Saint Martins.

Con trai tỷ phú giàu nhất châu Âu cùng bạn đời hẹn hò từ tháng 8/2019. Cặp đôi từng thu hút sự chú ý của truyền thông với màn cầu hôn lãng mạn ở Paris vào năm ngoái.

Alexandre Arnault và vợ Géraldine Guyot, tốt nghiệp trường thời trang và là người sáng lập một nhãn hiệu phụ kiện của Pháp. Ảnh: @ alexandrearnault / Instagram

Géraldine Guyot, nàng dâu của tỷ phú giàu thứ 3 thế giới, tốt nghiệp chuyên ngành Nghệ thuật tại Đại học Central Saint Martins ở London trước khi quay trở lại Paris vào năm 2015 để thành lập D'Estrëe, công ty chuyên sản xuất phụ kiện thời trang cao cấp, bao gồm mũ và đồ trang sức.

Sản phẩm của thương hiệu này được bán tại 100 nhà bán lẻ trên khắp thế giới và nhận được sự ủng hộ, yêu thích của nhiều người nổi tiếng, trong đó có nữ danh ca Beyoncé. Géraldine Guyot từng lọt vào danh sách 30 Under 30 (30 gương mặt xuất sắc nhất dưới 30 tuổi) về bán lẻ và thương mại điện tử do Forbes bình chọn vào năm 2020.

Cặp đôi đã tổ chức một buổi lễ thân mật tại Paris vào tháng 6 năm 2021. Sau đó là đám cưới kéo dài hai ngày ở Venice vào tháng 10 cùng năm. Beyoncé, Jay-Z, Pharrell Williams và Roger Federer đều đã tham dự, theo Vogue.

3. Ứng cử viên sáng giá cho vị trí người thừa kế

Hầu hết những chuyên gia thương trường đều không nghi ngờ một điều, người lãnh đạo tiếp theo của LVMH sẽ là một trong những đứa con của Bernard Arnault, nhất là khi chính ông đã minh định, ít nhất một trong số hậu duệ nhà ông sẽ phải tiếp quản cơ đồ.

Cả 5 người con nhà LVMH đều là những doanh nhân tài giải. Delphine, 47 tuổi, con cả và con gái duy nhất của Bernard, giữ chức phó chủ tịch điều hành của Louis Vuitton. Antoine, 45 tuổi, là trưởng bộ phận truyền thông và hình ảnh của LVMH.

Hai em trai của Alexandre, Frédéric, 27 tuổi và Jean, 24 tuổi, cũng sắp trở thành Giám đốc điều hành của Tag Heuer và Giám đốc tiếp thị và phát triển của Đồng hồ Louis Vuitton. Ở tuổi 30, Alexandre được dự đoán sẽ là người kế vị của cha mình.

Về nghệ thuật điều hành, đại diện của LVMH cho biết, Alexandre là một nhà lãnh đạo dễ gần, luôn rộng mở cánh cửa văn phòng, dành thời gian cho nhân viên ở cả nhà máy lẫn cửa hàng. Tài năng tận dụng người nổi tiếng của Alexandre còn thể hiện trong 4 năm cầm quyền ở nhãn hàng va-li cao cấp Rimowa mà anh đã thuyết phục cha mua lại với giá 717 triệu USD vào năm 2016.

Delphine Arnault là phó chủ tịch điều hành của Louis Vuitton. Ảnh: @ CaterBrian / Twitter

Em trai của Alexandre Arnault, Jean (trái) và Frédéric (phải). Ảnh: @ alexandrearnault / Instagram

