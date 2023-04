Hé lộ chuyện Lee Do Hyun theo đuổi Lim Ji Yeon ở phim trường The Glory, khiến cả đạo diễn phải lo sốt vó

Theo Sina mới đây, câu chuyện Lee Do Hyun theo đuổi đàn chị hơn 5 tuổi Lim Ji Yeon suốt quá trình quay phim The Glory bỗng gây bão mạng xã hội xứ Trung. Tin tức bắt nguồn từ bài đăng của 1 blogger được cho là dẫn lại lời kể của nhân viên đoàn làm phim. Theo đó, nam tài tử họ Lee liên tục thể hiện thái độ quan tâm với Lim Ji Yeon suốt thời gian quay The Glory, và điều này khiến đạo diễn không khỏi lo sốt vó và phải nhắc nhở: "Đừng để người ngoài phát hiện 2 người đang yêu nhau nhé, tuyệt đối không được hé lộ vì bộ phim chưa chiếu xong đâu".

Nguyên nhân là bởi vì từ đầu phim, khán giả đã xầm xì to nhỏ và có nhiều ý kiến trái chiều khi chứng kiến Lee Do Hyun và Song Hye Kyo yêu đương trong phim. Định kiến chênh lệch tuổi tác vô tình khiến 2 diễn viên và ekip gặp áp lực vì thiếu "cảm giác couple". Nếu chuyện Lee Do Hyun hẹn hò đàn chị hơn 5 tuổi Lim Ji Yeon ngoài đời bị lộ ra, The Glory có thể phải chịu hậu quả khó lường, mất đi sự ủng hộ từ khán giả đối với loveline trong phim.

Đạo diễn gàn nhân viên đoàn phim The Glory làm rò rỉ tin về cặp đôi Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon...

... vì sợ loveline của nam nữ chính trong phim bị ảnh hưởng

Đáng nói với tính cách vốn thẳng thắn, Lee Do Hyun lại nhất quyết theo đuổi và một mực hướng về Lim Ji Yeon. Trên phim trường, tài tử sinh năm 1995 không ngừng chăm sóc đàn chị họ Lim, hết nhường máy sưởi ấm tay, đồ ăn vặt, đến phủ khăn che chắn cho nàng ở họp báo.

Tuy nhiên Lim Ji Yeon lại luôn coi Lee Do Hyun là cậu em trai, đàn em khoá dưới tốt bụng nên mới hưởng ứng theo đầy vui vẻ. Cô không ngần ngại gọi Lee Do Hyun một cách thân mật vì không nghĩ rằng bạn diễn lại tiếp cận mình theo hướng tình cảm nam nữ.

Nhân viên đoàn phim luôn cảm nhận được bầu không khí lãng mạn, "mờ ám" giữa 2 ngôi sao, song tất cả đều phải giữ bí mật. Sau khi tin tức hẹn hò bùng nổ trên khắp các trang tin xứ Hàn, nhân viên đoàn phim mới nhớ lại khoảng thời gian Lee Do Hyun dành bao công sức để theo đuổi Lim Ji Yeon. Bài đăng hé lộ câu chuyện này hiện đang gây bão mạng xã hội xứ Trung, tuy nhiên blogger trước đó lại phủ nhận thông tin này bắt nguồn từ mình.

Công chúng không khỏi bán tín bán nghi, song cũng "tan chảy" trước bài đăng nghi vấn này. Trước đó khi soi "hint" của cặp đôi Lee - Lim, công chúng tìm ra không ít khoảnh khắc đàng trai dịu dàng chăm sóc bạn gái, mỉm cười tủm tỉm hay hé lộ khoảnh khắc nhỏ được bạn gái chăm sóc. Những chi tiết này phần nào giúp công chúng thêm tin vào mẩu chuyện nói trên.

Lee Do Hyun mạnh mẽ thể hiện tình cảm với Lim Ji Yeon, từ khoe ảnh được nàng chăm sóc ở hậu trường The Glory, đến chăm nàng khi hẹn hò và cổ vũ nữ diễn viên trong họp báo

Nguồn: Sina