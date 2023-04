Hé lộ cách Lee Do Hyun cưng chiều “ác nữ The Glory” Lim Ji Yeon: Quyết làm điều này cho bằng được vì bạn gái hơn 5 tuổi

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4 năm nay, và họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi Kbiz hot nhất hiện nay nhờ thành công của The Glory. Mọi thông tin liên quan tới 2 ngôi sao đều được khán giả quan tâm, chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Mới đây, trong clip nội dung trên 1 kênh Youtube nổi tiếng, các phóng viên Hàn đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của cặp đôi 9X. Theo các phóng viên, Lee Do Hyun rất cưng chiều "nữ hoàng cảnh nóng". Và điều này được thể hiện rõ qua việc nam thần sinh năm 1995 quyết tham gia buổi tiệc của đoàn phim The Glory cho bằng được dù lịch trình vô cùng bận rộn, bởi anh biết rằng Lim Ji Yeon cũng có mặt ở đó.

Phóng viên họ Choi hé lộ về cách Lee Do Hyun cưng chiều bạn gái: "Các diễn viên của The Glory có mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Họ có nhiều buổi tụ tập ăn uống. Riêng Lee Do Hyun không bao giờ bỏ qua những buổi tiệc có sự góp mặt của Lim Ji Yeon. Có lần Lee Do Hyun rất bận nhưng vẫn cố gắng thu xếp để đi dự tiệc cùng mọi người, vì anh ấy biết rõ Lim Ji Yeon cũng có mặt trong hoạt động".

Lee Do Hyun không nỡ bỏ qua hoạt động có sự xuất hiện của Lim Ji Yeon

1 phóng viên khác bày tỏ sự ngạc nhiên vì Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun vội vã lên tiếng thừa nhận ngay sau khi Dispatch công bố ảnh hẹn hò : "Tôi theo dõi nhiều cặp đôi khác và nhận ra rằng nhiều trường hợp ban đầu thường phủ nhận thông tin hẹn hò, sau đó mới chịu nói là đang tìm hiểu, xác minh tin tức, rồi bước cuối cùng mới lên tiếng xác nhận một cách thận trọng. Nhưng Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun lại lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm ngay và luôn". Về điều này, phóng viên họ Choi giải thích rằng, cặp đôi The Glory đã lộ những bức ảnh hẹn hò quá rõ ràng, đến mức không thể chối cãi.

Dispatch cho hay cặp đôi The Glory nhiều lần được bắt gặp hẹn hò trong suốt 4 tháng qua. Trong ảnh của Dispatch cho tới hình họp báo, không khó để nhận ra Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm chu đáo. Anh còn chủ động đứng gần và công khai cổ vũ, khích lệ bạn gái trong sự kiện tuyên truyền phim The Glory. Cộng thêm thông tin mới đây do phóng viên họ Choi chia sẻ, công chúng càng thêm "lụi tim" trước tình cảm ngọt ngào mà Lee Do Hyun dành cho người thương.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào hôm 1/4 năm nay

Cách Lee Do Hyun chăm sóc người thương khiến cư dân mạng "tan chảy"

Nguồn: Spotvnews