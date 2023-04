"Ác nữ The Glory" Lim Ji Yeon có động thái đầu tiên hậu công khai hẹn hò Lee Do Hyun: Bảo sao bạn trai kém 5 tuổi mê như điếu đổ

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun trở nên "hót hòn họt" trên phạm vi toàn châu Á sau thành công vang dội của The Glory. Họ công khai hẹn hò vào hôm 1/4 vừa qua và ngay lập tức trở thành một trong những cặp đôi Kbiz được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Nhất cử nhất động của 2 ngôi sao đều lọt vào tầm ngắm của công chúng.



Mới đây, "ác nữ" Lim Ji Yeon đã có động thái đầu tiên sau khi công khai mối quan hệ với Lee Do Hyun. Cụ thể, trong buổi chiều 6/4, người đẹp sinh năm 1990 đã đăng lên trang cá nhân 1 bức hình vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ. Nữ diễn viên diện bộ đầm ôm sát cơ thể giúp cô khoe trọn vòng eo thon thả đáng ngưỡng mộ. Trước ống kính, Lim Ji Yeon hớp hồn khán giả bằng nhan sắc ngọt ngào pha trộn vẻ quyến rũ. Hình ảnh mới của "ác nữ" đã gây bão mạng xã hội xứ kim chi, giúp cô nhận về "cơn mưa" lời khen từ netizen nhờ sắc vóc cuốn hút, nổi bật.



Lim Ji Yeon khoe nhan sắc đầy lôi cuốn cùng thân hình ngọc ngà trong hình ảnh đầu tiên sau khi công khai hẹn hò

Nụ cười tỏa nắng của cô càng khiến người hâm mộ thêm say đắm, ngắm nhìn không rời mắt. Nét mặt rạng rỡ, hạnh phúc cũng cho thấy mỹ nhân The Glory đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Một số khán giả còn trêu Lim Ji Yeon rằng, trông cô quá đỗi xinh đẹp, bảo sao nam thần Lee Do Hyun lại mê như điếu đổ.

Dispatch cho hay cặp đôi The Glory nhiều lần được bắt gặp hẹn hò trong suốt 4 tháng qua. Trong ảnh của Dispatch cho tới hình họp báo, không khó để nhận ra Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm chu đáo. Nam thần sinh năm 1995 còn chủ động đứng gần và công khai cổ vũ, khích lệ bạn gái trong sự kiện tuyên truyền phim The Glory, khiến khán giả vô cùng thích thú. Tất cả những chi tiết này cho thấy Lee Do Hyun rất yêu và trân trọng Lim Ji Yeon.

Lim Ji Yeon công khai mối quan hệ với bạn trai kém 5 tuổi Lee Do Hyun cách đây khoảng 1 tuần

Lee Do Hyun thể hiện sự quan tâm dành cho bạn gái một cách ngọt ngào

Nam thần The Glory còn chủ động đứng gần người thương ngay trong sự kiện họp báo

Nguồn: Kbizoom