Hé lộ bộ ba 'cầm cân nảy mực' tại Green Voices: Khi chuyên gia học thuật, chủ diễn đàn ô tô và KOL công nghệ cùng ngồi ghế nóng

Cuộc thi hùng biện "Green Voices – Tiếng nói Xanh" đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng sinh viên với thông điệp "Hãy để tiếng nói của bạn khởi động hành trình Việt Nam Xanh". Không chỉ nổi bật với giải thưởng đặc biệt là một chiếc xe máy điện VinFast trị giá hơn 20 triệu đồng, cuộc thi còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của ban giám khảo với ba gương mặt có tiếng trong lĩnh vực công nghệ, ô tô và giao thông xanh.

Điểm nhấn quan trọng khiến Green Voices trở nên đáng tin cậy chính là sự kết hợp độc đáo giữa ba góc nhìn khác nhau trong ban giám khảo. Từ chuyên gia học thuật với kinh nghiệm nghiên cứu sâu rộng, đến người đứng đầu cộng đồng ô tô lớn nhất Việt Nam, và nhà sáng tạo nội dung công nghệ được hàng triệu người theo dõi. Chính sự đa dạng này giúp các bài thi không chỉ được đánh giá về mặt kỹ thuật mà còn về khả năng truyền thông, tính thực tiễn và sức lan tỏa đến cộng đồng.

Được tổ chức bởi công ty cổ phần VCCorp với sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cùng đối tác giáo dục chiến lược VinFast - thương hiệu ô tô điện tiên phong của Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng, từ xe phổ thông đến cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. VinFast không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, coi đó là nền tảng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh bền vững tại Việt Nam và thế giới. Green Voices hướng đến việc thúc đẩy nhận thức cộng đồng về xe điện và giao thông xanh.

Chính vì vậy, việc lựa chọn những người "cầm cân nảy mực" không chỉ đơn thuần là tìm kiếm uy tín mà còn cần sự am hiểu sâu sắc về công nghệ, thị trường và tâm lý người tiêu dùng. Ban tổ chức đã khéo léo lựa chọn ba cá nhân đại diện cho ba góc nhìn bổ trợ lẫn nhau, tạo nên sự công bằng và toàn diện trong đánh giá.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc là Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô tại Đại học Bách khoa Hà Nội, một trong những tên tuổi hàng đầu trong nghiên cứu và giảng dạy về công nghệ ô tô tại Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực học thuật, ông không chỉ am hiểu về các công nghệ xe điện từ góc độ kỹ thuật mà còn có cái nhìn chiến lược về sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô xanh. Sự hiện diện của ông trong ban giám khảo đảm bảo rằng các bài thi sẽ được đánh giá dựa trên nền tảng khoa học, từ đó giúp sinh viên không chỉ thuyết phục bằng cảm xúc mà còn bằng lập luận có căn cứ.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, với vai trò Giám đốc WhatcarVN và Admin của diễn đàn Oto+

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, với vai trò Giám đốc WhatcarVN và Admin của diễn đàn Oto+, là người nắm bắt rõ nhất về thị trường ô tô Việt Nam. Diễn đàn Oto+ là một trong những cộng đồng lớn nhất về xe hơi tại Việt Nam, nơi hàng triệu người dùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và đánh giá về các dòng xe.

Anh hiểu rõ những lo ngại, kỳ vọng cũng như xu hướng của người tiêu dùng Việt đối với xe điện. Chính vì vậy, góc nhìn của anh sẽ giúp đánh giá được tính thực tiễn và khả năng thuyết phục của các bài thi, đồng thời xác định liệu thông điệp có đủ sức ảnh hưởng để thay đổi nhận thức của cộng đồng hay không.

Anh Lê Phúc Thành, nhà sáng tạo nội dung trực thuộc SChannel

Anh Lê Phúc Thành, nhà sáng tạo nội dung trực thuộc SChannel, là cái tên quen thuộc với những ai yêu thích công nghệ trên YouTube. Với hàng triệu lượt xem và lượng người theo dõi đông đảo, anh đại diện cho thế hệ trẻ am hiểu công nghệ và có khả năng truyền tải thông tin một cách dễ hiểu, hấp dẫn.

Kinh nghiệm làm content creator giúp anh nhìn ra được yếu tố then chốt để một thông điệp có thể lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Sự góp mặt của anh trong ban giám khảo không chỉ mang lại cái nhìn từ giới truyền thông số mà còn giúp các thí sinh hiểu được cách kết nối với khán giả trẻ một cách hiệu quả nhất.

Sự kết hợp giữa ba nhân tố này, bao gồm cả học thuật công nghệ, thực tế thị trường cũng như tính sáng tạo trong truyền thông, hứa hẹn tạo nên một bộ máy đánh giá toàn diện và chặt chẽ. Chính vì thế, các bài thi xuất sắc không chỉ cần có nội dung chất lượng mà còn phải biết cách chạm đến cảm xúc và lý trí của người nghe.

Đối với các thí sinh tham gia Green Voices, việc được đánh giá bởi ba chuyên gia này không chỉ là cơ hội để giành giải thưởng mà còn là dịp để học hỏi và hoàn thiện kỹ năng hùng biện của mình. Hơn thế nữa, cuộc thi này hứa hẹn là nơi khơi dậy những suy nghĩ sâu sắc của giới trẻ về giao thông bền vững và xe điện.

Mỗi giám khảo sẽ mang đến những góp ý khác nhau, từ cách xây dựng lập luận logic, cách sử dụng dữ liệu thuyết phục, đến cách kể chuyện sao cho sinh động và gây ấn tượng. Những phản hồi từ ban giám khảo chắc chắn sẽ là hành trang quý giá cho các bạn trẻ trong hành trình khẳng định tiếng nói của mình về một tương lai xanh. Đây chính là điều mà Việt Nam đang cần trong hành trình chuyển đổi xanh, và những người trẻ chính là những người tiên phong mở đường cho tương lai đó.