Đang giảm 15 triệu, xe điện Nhật này hơn kém gì xe rẻ nhất của VinFast? Bảng so sánh này cho thấy tất cả

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang trở nên sôi động với các chương trình ưu đãi đa dạng của các thương hiệu. Trong đó, Yamaha Neo’s và VinFast Motio là hai mẫu xe đang được quan tâm nhờ mức ưu đãi hấp dẫn và thiết kế phù hợp với nhóm học sinh - sinh viên hoặc người dùng có nhu cầu di chuyển cơ bản.

Dưới đây là các bảng đối chiếu thông số nhằm giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan và chọn được mẫu xe phù hợp:

Có thể thấy rằng VinFast Motio được định vị là mẫu xe giá rẻ, phù hợp với người mua xe điện lần đầu, học sinh – sinh viên, hoặc người dùng có nhu cầu di chuyển quãng ngắn quanh khu vực sinh sống. Trong khi đó, Yamaha Neo’s có giá bán cao hơn, hướng đến nhóm người dùng cần một mẫu xe có thương hiệu quốc tế, trang bị cao cấp hơn.

Vận hành

Do cả hai mẫu xe đều nhắm học sinh - sinh viên là đối tượng chính nên tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 49 km/h. Tuy nhiên, có thể thấy rằng mẫu xe của Yamaha có công suất lớn hơn, có thể cho khả năng tăng tốc tốt hơn.

VinFast Motio đang được ưu đãi, giá bán chỉ 10,56 triệu đồng kèm pin và sạc.

Pin và sạc

Yamaha Neo’s sử dụng pin Lithium-ion , bền hơn, nhẹ hơn nhưng quãng đường di chuyển tối đa không tốt hơn. Trong khi đó, VinFast Motio sử ắc quy chì có chi phí thay thế thấp hơn nhưng tuổi thọ kém hơn.

Mẫu xe của Yamaha có lợi thế hơn so với VinFast Motio ở việc có thể trang bị pin thứ 2 để nâng quãng đường di chuyển. Tuy nhiên, VinFast cũng đã có 2 mẫu xe điện học sinh - sinh viên có thể trang bị 2 pin với quãng đường di chuyển lên tới 262 km mà có giá thấp hơn.

Khung xe, giảm xóc và phanh

Cả hai mẫu xe máy điện này đều có hệ thống phanh giống nhau, cùng sử dụng lốp không săm. Tuy nhiên, Yamaha Neo's sử dụng giảm xóc đơn ở phía sau thay vì giảm xóc đôi như mẫu xe của VinFast.

Trang bị này, về lý thuyết, có ảnh hưởng đến trải nghiệm khi sử dụng, nhưng khác biệt không đáng kể khi cả hai xe đều chỉ di chuyển tốc độ thấp. Song, trang bị này lại giúp mẫu xe của Yamaha có kiểu dáng phong cách hơn.

Yamaha Neo's được giảm trực tiếp 15 triệu đồng vào giá bán hoặc tặng kèm một pin. Ảnh: Hoàng Dũng AP

Kích thước

VinFast Motio có yên thấp, kích thước nhỏ gọn và nhẹ hơn, phù hợp với người có vóc dáng vừa phải. Đồng thời, kích thước này cũng giúp xe dễ dắt và linh hoạt hơn.

Trong khi đó, Yamaha Neo’s có yên cao hơn, chiều cao gầm cũng tốt hơn, không những phù hợp với người có vóc dáng trung bình trở lên mà còn có thể dễ sử dụng hơn, nhất là khi cần đưa xe lên vỉa hè.

Trang bị

Với giá bán cao hơn, Yamaha Neo's vượt trội khi so về các trang bị tiện nghi. Trang bị này cũng góp phần mở rộng nhóm người dùng phù hợp với xe. Trong khi nhóm học sinh - sinh viên không sử dụng xe trong thời gian dài và cường độ thấp, người đi làm có thể sẽ có nhu cầu cao hơn với các trang bị tiện nghi này.

Kết luận

Khi đối chiếu thông tin giữa VinFast Motio và Yamaha Neo's, có thể thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai mẫu xe. Trong khi VinFast Motio được định vị là một mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển cơ bản, Yamaha Neo's lại có những trang bị, tính năng phục vụ nhóm khách hàng có yêu cầu cao hơn.

Xét đúng về mặt phân khúc thị trường, VinFast Evo Grand Lite và VinFast Feliz Lite 2025 có lẽ là "đối thủ" xứng tầm với Yamaha Neo's. Trong khi hai mẫu xe này của VinFast đều có giá thấp hơn và quãng đường tối đa khi dùng 2 pin tốt hơn hẳn, Yamaha Neo's vẫn duy trì lợi thế kích thước nhỏ gọn và trang bị tiện nghi.