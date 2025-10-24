Tổng thống Donald Trump ân xá cho CZ, nhà sáng lập Binance

Theo Reuters đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã chính thức ban hành lệnh ân xá toàn bộ và vô điều kiện cho Changpeng Zhao (biệt danh "CZ"), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance. Quyết định này xóa bỏ bản án hình sự liên quan đến cáo buộc chống rửa tiền mà CZ đã nhận tội và thụ án vào năm ngoái, đồng thời dấy lên nhiều tranh cãi chính trị.

Quyết định này được Nhà Trắng công bố ngày 23/10, đánh dấu một động thái quan trọng trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử.

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance

Ngay sau khi có tin tức, trên mạng xã hội X, Changpeng Zhao đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng thống Trump, khẳng định sẽ "làm mọi thứ có thể để giúp nước Mỹ trở thành Thủ đô của Crypto." Lệnh ân xá này có thể mở đường cho CZ quay trở lại điều hành doanh nghiệp do ông đồng sáng lập vào năm 2017.

Năm 2023, CZ đã từ chức CEO Binance sau khi công ty thừa nhận các cáo buộc hình sự, bao gồm việc không duy trì một chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả. Các nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết Binance đã không báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các tổ chức khủng bố như Hamas, al Qaeda và các trang web liên quan đến lạm dụng trẻ em.

Với các cáo buộc trên, Binance đã nộp phạt 4,3 tỷ USD. Cá nhân CZ đã nộp phạt 50 triệu USD và chấp hành bản án gần 4 tháng tù giam vào năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Quyết định ân xá của Tổng thống Trump đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren tuyên bố: "Đầu tiên, Changpeng Zhao nhận tội rửa tiền. Sau đó, ông ta thúc đẩy một trong những dự án crypto của Donald Trump và vận động hành lang để được ân xá. Hôm nay, Donald Trump đã làm phần việc của mình và ân xá cho ông ta."

Những lời chỉ trích nhắm vào mối liên hệ giữa Binance và World Liberty Financial, một dự án crypto có liên quan đến gia đình Trump. Vào tháng 5, Binance đã hỗ trợ dự án này bằng cách chấp nhận stablecoin USD1 của họ trong một thỏa thuận đầu tư trị giá 2 tỷ USD, một động thái được xem là cú hích lớn cho World Liberty.

Lệnh ân xá cho CZ là diễn biến mới nhất trong một loạt các quyết định tương tự của Tổng thống Trump nhắm vào các giám đốc điều hành và doanh nhân công nghệ bị kết tội. Trước đó, ông đã ân xá cho 3 nhà đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX. Ross Ulbricht, người sáng lập thị trường web chìm Silk Road. Nhà sáng lập công ty xe tải điện Nikola.

Ngành công nghiệp tiền mã hóa từng là một trong những nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump, trong đó ông đã cam kết sẽ bảo vệ ngành này khỏi sự giám sát chặt chẽ của chính phủ.