Apple cảnh báo người dùng iPhone ngưng sử dụng ứng dụng sau

Các mẫu iPhone đều được cài sẵn trình duyệt Safari do chính Apple phát triển, và đây cũng là lựa chọn phổ biến nhất của người dùng. Tuy nhiên, vẫn có không ít người ưa chuộng Google Chrome. Theo thống kê, khoảng 30% người dùng iPhone đang sử dụng trình duyệt đối thủ này, hoặc dùng song song cùng Safari.

Nguyên nhân khá dễ hiểu: Chrome mang lại nhiều tính năng mà Safari chưa có, đặc biệt là tích hợp trợ lý AI Gemini, hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm và duyệt web thông minh hơn. Bên cạnh đó, còn có Google Lens giúp nhận diện hình ảnh, tính năng dịch trang web nhanh chóng. Người dùng cũng có thể truy cập dấu trang, mật khẩu và dữ liệu đã đồng bộ hóa từ tài khoản Google trên nhiều thiết bị.

Apple cảnh báo tới người dùng iPhone ngưng sử dụng ứng dụng Chrome vì lo ngại về quyền riêng tư.

Tuy nhiên, Apple không khuyến khích người dùng iPhone sử dụng Chrome, khẳng định rằng Safari vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Dù việc Apple ưu tiên quảng bá sản phẩm “nhà làm” là điều dễ hiểu, nhiều người dùng vẫn yêu thích Chrome nhờ giao diện thân thiện, khả năng tích hợp sâu với hệ sinh thái Google, hỗ trợ tiện ích mở rộng, cùng trải nghiệm AI mạnh mẽ.

Theo Apple, lý do chính khiến hãng khuyên người dùng gắn bó với Safari xuất phát từ vấn đề bảo mật và quyền riêng tư. Safari được thiết kế nhằm ngăn chặn theo dõi chéo giữa các trang web, ẩn địa chỉ IP khỏi các công cụ thu thập dữ liệu, và tự động xóa trình theo dõi khi duyệt ở chế độ Riêng tư. Hãng cũng nhấn mạnh một số tính năng mà Chrome chưa có, như chặn cookie của bên thứ ba, ứng dụng máy học để phát hiện hành vi theo dõi, và ngăn tiện ích mở rộng truy cập dữ liệu duyệt web của người dùng.

Động thái này của Apple được đưa ra không lâu sau khi Google xác nhận sẽ không loại bỏ cookie theo dõi khỏi Chrome, một quyết định gây nhiều tranh cãi vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư người dùng. Trước đó, Apple từng phát động chiến dịch quảng cáo nhấn mạnh tính bảo mật của Safari, ngầm so sánh với các đối thủ khác. Điều này không quá khó hiểu khi mô hình kinh doanh của Google phụ thuộc lớn vào quảng cáo dựa trên dữ liệu người dùng.

Ngoài yếu tố bảo mật, Apple cho biết Safari hiện mang lại hiệu năng duyệt web nhanh hơn tới 50% so với các phiên bản trước, đồng thời tương thích tốt với các dịch vụ của Google như Docs và Sheets. Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng đồng bộ hóa mật khẩu, dấu trang và lịch sử duyệt web trên toàn bộ thiết bị trong hệ sinh thái Apple.

Người dùng không bắt buộc phải gỡ bỏ Chrome khỏi iPhone, song nên cân nhắc chuyển sang Safari nếu ưu tiên quyền riêng tư và an toàn dữ liệu. Safari hiện không chỉ được cải thiện về tốc độ và tính ổn định, mà còn mang lại trải nghiệm duyệt web liền mạch, an toàn và tối ưu hơn cho người dùng iPhone.

Tham khảo BGR