Hé lộ bí mật về toà lâu đài Trung Cổ khiến cả thế giới tin rằng Hogwarts là có thật!

Biểu tượng của quyền lực và vinh quang thời Trung Cổ

Cung điện Alnwick (Alnwick Castle), tọa lạc tại Northumberland, Anh, là một trong những lâu đài cổ kính và nổi bật nhất của Vương quốc Anh.

Không chỉ là một di tích lịch sử, Alnwick còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ điện ảnh nhờ vào vai trò đặc biệt trong loạt phim huyền thoại "Harry Potter". Đây là nơi được chọn để quay các cảnh tại Hogwarts – trường học ma thuật trong thế giới của J.K. Rowling. Alnwick Castle đã trở thành một biểu tượng trong lòng người yêu thích Harry Potter, gắn liền với những khoảnh khắc kỳ diệu và huyền bí.

Cung điện Alnwick được xây dựng từ thế kỷ 11 và là một trong những lâu đài lâu đời nhất và quan trọng nhất ở Anh. Nó từng là nơi ở của gia đình Percy – Công tước xứ Northumberland, và vẫn là nơi sinh sống của các thế hệ gia đình này cho đến ngày nay. Kiến trúc của lâu đài mang đậm ảnh hưởng của thời kỳ Trung Cổ với những tường thành kiên cố, các tháp cao vút và những hành lang hẹp, tối tăm, tạo ra một không gian đầy vẻ bí ẩn.

Được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, Alnwick Castle là một pháo đài tuyệt vời được bao quanh bởi khu vườn và công viên rộng lớn. Cung điện này có một lịch sử phong phú, với những cuộc chiến tranh, những trận đánh quan trọng trong suốt các thế kỷ, và là một biểu tượng của quyền lực và sự vinh quang trong thời kỳ Trung Cổ.

Alnwick Castle và Hogwarts: Biểu tượng ma thuật trong Harry Potter

Cung điện Alnwick không chỉ nổi bật vì vẻ đẹp cổ kính mà còn nhờ vào vai trò đặc biệt trong loạt phim Harry Potter. Trong phần phim đầu tiên, "Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy" (Harry Potter and the Philosopher’s Stone), Alnwick Castle là nơi quay các cảnh quan trọng tại trường học ma thuật Hogwarts.

Cảnh bay trên chổi: Một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất trong bộ phim là khi Harry lần đầu tiên học bay trên chổi trong môn Quidditch. Các cảnh bay này được quay tại Vườn Cung điện Alnwick (Alnwick Garden) – khu vườn xinh đẹp bao quanh lâu đài. Những cảnh quay tuyệt đẹp với không gian rộng mở của Alnwick Garden đã góp phần tạo nên không khí kỳ diệu và đầy phép thuật.

Lối vào trường Hogwarts: Khi các học sinh Hogwarts bước vào ngôi trường nổi tiếng của họ, nhiều cảnh quay bên ngoài lâu đài chính Alnwick đã được sử dụng để mô phỏng lối vào trường. Những tháp nhọn và các bức tường đá khổng lồ của lâu đài đã mang đến một bối cảnh hoàn hảo để tạo ra hình ảnh của một trường học ma thuật cổ xưa và huyền bí.

Ngoài ra, một số cảnh quay tại Alnwick Castle cũng xuất hiện trong phần phim thứ hai, "Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật" (Harry Potter and the Chamber of Secrets). Các khu vực như sân trong và khu vườn xung quanh lâu đài đã được sử dụng để quay cảnh các học sinh tham gia vào các hoạt động tại trường Hogwarts.

Lý Do Cung Điện Alnwick Được Lựa Chọn

Cung điện Alnwick mang đậm dấu ấn của kiến trúc thời kỳ này với những tường thành cao và tháp nhọn vươn lên trời, khiến nó trở thành địa điểm lý tưởng để đại diện cho một ngôi trường ma thuật như Hogwarts. Cảnh quay tại Alnwick, đặc biệt là những cảnh ngoài trời, không chỉ mang lại cảm giác cổ kính mà còn tạo ra một không gian kỳ bí, với những hành lang tối tăm và rộng lớn như ẩn chứa vô vàn bí mật ma thuật.

Một trong những điểm đặc biệt của Alnwick là Cầu thang Đá (The Stone Stairs), nơi Harry Potter và các học sinh khác lần đầu tiên bước vào trong trường. Cảnh quay tại đây, với các bậc thang cổ kính dẫn lên các cửa vào Hogwarts, đã góp phần làm nổi bật không gian của một thế giới ma thuật huyền bí.

Ngoài ra, lâu đài này cũng mang trong mình một lịch sử lâu dài, giống như Hogwarts trong thế giới của Harry Potter, một nơi gắn liền với những bí mật và những câu chuyện ma thuật.

Đặc biệt, Alnwick nằm trong một khu vực có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, với các khu vườn và công viên rộng lớn, khiến nó trở thành một địa điểm hoàn hảo để ghi hình các cảnh quay ngoài trời. Những khu vực xung quanh lâu đài, như Vườn Cung điện Alnwick, đã được sử dụng để quay các cảnh bay chổi trong môn Quidditch, tạo nên một không gian tuyệt vời, vừa rộng lớn, vừa đầy ảo ảnh.

Một địa điểm du lịch không thể bỏ qua

Ngày nay, Alnwick Castle không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một điểm du lịch nổi tiếng. Các fan của Harry Potter từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tham quan và chiêm ngưỡng những địa điểm đã xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng này. Bên cạnh việc tham quan lâu đài và các khu vườn, du khách còn có thể tham gia vào các tour du lịch ma thuật, nơi họ được tìm hiểu về những cảnh quay trong "Harry Potter" và khám phá sự thật đằng sau những bí ẩn của Hogwarts.

Cung điện Alnwick cũng tổ chức các sự kiện đặc biệt trong suốt năm, bao gồm các chương trình Halloween, Giáng Sinh, và các hoạt động lịch sử, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm không khí kỳ diệu của ngôi trường Hogwarts.

Có thể nói, cung điện Alnwick không chỉ là một di sản lịch sử quan trọng mà còn là một phần không thể thiếu trong thế giới kỳ ảo của Harry Potter. Với vẻ đẹp cổ kính, không khí huyền bí và các khu vực quay phim độc đáo, Alnwick Castle đã trở thành Hogwarts trong lòng người hâm mộ.

Không chỉ thu hút các fan của loạt phim, Alnwick còn là một điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích lịch sử, văn hóa và những câu chuyện ma thuật. Đến với Alnwick, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lâu đài, mà còn được bước vào một thế giới đầy phép thuật và kỳ diệu.