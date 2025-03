Số ca "chết êm ái" tăng mạnh tại Bỉ

Gần 4.000 trường hợp an tử đã được ghi nhận trong năm 2024, tương đương trung bình 11 ca/ngày.

Theo Ủy ban kiểm soát và đánh giá an tử Bỉ, con số này đánh dấu mức tăng hơn 16% so với năm trước, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong quan điểm và thực tiễn về "cái chết êm ái" tại quốc gia này.

Phần lớn bệnh nhân yêu cầu an tử đều trên 70 tuổi chiếm hơn 70%, trong đó hơn 40% trên 80 tuổi.

Tuy nhiên, một ca an tử ở người dưới 18 tuổi cũng được ghi nhận, nâng tổng số ca ở trẻ vị thành niên lên 6 ca - kể từ khi luật được mở rộng cho nhóm tuổi này vào năm 2014.

Trong số các bệnh nhân chọn an tử, phần lớn là người nói tiếng Hà Lan, chiếm 76% với 3.042 trường hợp, tăng 25% so với năm trước. Trong khi đó, số bệnh nhân nói tiếng Pháp lại giảm nhẹ từ 1.001 xuống 949 trường hợp. Ủy ban kiểm soát và đánh giá an tử Bỉ cho biết họ chưa thể lý giải nguyên nhân của sự khác biệt này.

Xu hướng an tử tại nhà tiếp tục tăng, với hơn 50% trường hợp được ghi nhận thực hiện tại nhà riêng của bệnh nhân, phản ánh mong muốn được ra đi trong môi trường quen thuộc. Trong khi đó, tỉ lệ an tử tại viện dưỡng lão không có nhiều thay đổi và tỉ lệ tại bệnh viện có sự sụt giảm nhẹ.

Ung thư vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến yêu cầu an tử, chiếm 54% tổng số ca.

Thống kê cũng cho thấy, phần lớn bệnh nhân được an tử đều có thời gian sống dự kiến chỉ còn vài ngày hoặc vài tuần.