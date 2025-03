Ngọn núi của cái ác trong "Chúa tể của những chiếc nhẫn": Hành từ truyền thuyết linh thiêng đến kiệt tác Hollywood

Trên thế giới có rất nhiều ngọn núi lửa mang vẻ đẹp hùng vĩ và bí ẩn, nhưng ít nơi nào có thể sánh được với Ngauruhoe – một trong những ngọn núi lửa nổi bật nhất của New Zealand. Với hình dáng nón gần như hoàn hảo, Ngauruhoe không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên độc đáo mà còn ẩn chứa trong mình những câu chuyện thần thoại của người Māori, cộng đồng bản địa của vùng đất này.

Đặc biệt, ngọn núi này đã trở thành một biểu tượng văn hóa thế giới khi được đạo diễn Peter Jackson chọn làm hình mẫu cho Núi Doom – ngọn núi lửa huyền thoại trong The Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn).

Ngọn núi lửa kỳ vĩ của New Zealand

Ngọn núi Ngauruhoe là một trong những ngọn núi lửa nổi bật nhất tại New Zealand, thuộc Công viên Quốc gia Tongariro trên đảo Bắc. Với hình dáng nón gần như hoàn hảo cùng cảnh quan hoang sơ, Ngauruhoe không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên mà còn gắn liền với nhiều truyền thuyết và nền văn hóa điện ảnh.

Ngauruhoe thực chất là một trong những miệng phun chính của hệ thống núi lửa Tongariro, hình thành từ hơn 2.500 năm trước. Đây là một núi lửa dạng tầng, được tạo thành từ các lớp dung nham và tro núi lửa tích tụ qua hàng nghìn năm. Hoạt động địa chất tại khu vực này vẫn diễn ra mạnh mẽ, khiến cảnh quan thay đổi liên tục qua từng đợt phun trào.

Hiện nay, ngọn núi này cao 2.291m so với mực nước biển, là một trong những núi lửa cao nhất New Zealand. Dù có vẻ ngoài tĩnh lặng, Ngauruhoe thực sự là một núi lửa hoạt động, với lần phun trào gần nhất vào năm 1977. Trong suốt hai thế kỷ qua, nó đã chứng kiến hơn 60 lần phun trào, đặc biệt dữ dội vào những năm 1954-1955.

Ngauruhoe nằm trong vùng địa hình ấn tượng với các thung lũng dung nham, sườn núi dốc và những dòng sông băng cổ đại đã bị bào mòn qua thời gian. Đỉnh núi thường được bao phủ bởi một lớp mây mù, tạo nên khung cảnh huyền ảo và bí ẩn. Ngoài ra, khu vực xung quanh núi cũng sở hữu hệ sinh thái đa dạng, với các loài thực vật bản địa và động vật thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của vùng núi lửa.

Gắn liền với những truyền thuyết người Māori

Người Māori, dân tộc bản địa của New Zealand, coi Ngauruhoe là một ngọn núi linh thiêng và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tín ngưỡng của họ. Theo truyền thuyết, tên gọi Ngauruhoe được đặt theo tên của Ngatoro-i-rangi, một thầy phù thủy vĩ đại đã dẫn dắt bộ tộc của mình đến vùng đất này.

Trong hành trình đó, ông gần như bị đóng băng bởi cái lạnh khắc nghiệt. Để cứu ông, các vị thần đã gửi lửa từ thiên đường xuống, đi qua lòng đất và phun trào qua miệng núi Ngauruhoe. Chính vì thế, những cột khói và dòng dung nham từ ngọn núi này được người Māori xem là biểu tượng của thần linh, thể hiện sức mạnh thiêng liêng và mối liên kết giữa con người với tự nhiên.

Bên cạnh câu chuyện về Ngatoro-i-rangi, Ngauruhoe cùng với dãy núi Tongariro còn được xem là hiện thân của các vị thần trong thần thoại Māori. Những ngọn núi trong khu vực được cho là từng tham gia vào một trận chiến vĩ đại giữa các vị thần núi, với Ngauruhoe giữ một vai trò quan trọng trong việc định hình cảnh quan thiên nhiên của vùng đất này.

Vì tính linh thiêng, việc leo lên Ngauruhoe từng bị hạn chế nhằm tôn trọng văn hóa bản địa, dù hiện nay một số tuyến đường mòn vẫn được phép sử dụng cho mục đích du lịch.

Ngauruhoe và Núi Doom trong The Lord of the Rings

Nếu có một biểu tượng nào gắn liền với bóng tối và sức mạnh tà ác trong thế giới Middle-earth, thì đó chính là Núi Doom (Orodruin). Trong loạt phim The Lord of the Rings , ngọn núi lửa này không chỉ là nơi Chúa tể Sauron rèn nên Nhẫn Chúa, mà còn là điểm đến quan trọng nhất trong hành trình tiêu diệt nhẫn của Frodo và Sam.

Để tạo ra hình ảnh Núi Doom chân thực và hùng vĩ trên màn ảnh rộng, đạo diễn Peter Jackson đã tìm đến ngọn núi Ngauruhoe. Với hình dáng gần như hoàn hảo của một núi lửa tầng, màu sắc đất đá sẫm màu và địa hình khắc nghiệt, Ngauruhoe trở thành lựa chọn lý tưởng để tái hiện vùng đất Mordor đầy chết chóc.

Khi quay loạt phim The Lord of the Rings , đạo diễn Peter Jackson đã chọn Ngauruhoe làm hình mẫu cho Núi Doom vì hình dáng nón núi lửa hoàn hảo, cảnh quan hoang vu với nham thạch đen, và khả năng dễ dàng chỉnh sửa bằng CGI để tạo nên hình ảnh Núi Doom ám ảnh trên màn ảnh rộng. Dù không quay trực tiếp trên đỉnh núi do lý do bảo tồn, nhưng Ngauruhoe vẫn là hình mẫu chính trong các cảnh quay về Mordor và Núi Doom.

Bên cạnh sự tương đồng về mặt địa hình, Ngauruhoe còn mang đến cảm giác huyền bí, hoang dã và nguy hiểm – những yếu tố cần thiết để tái hiện vùng đất Mordor đầy chết chóc trong phim.

Hình ảnh những dòng dung nham chảy cuồn cuộn, bầu trời u ám và địa hình cằn cỗi xung quanh ngọn núi đều được lấy cảm hứng từ Ngauruhoe. Những cảnh Frodo và Sam trèo lên Núi Doom trong phần The Return of the King đã sử dụng các cảnh quay xung quanh khu vực này, kết hợp với kỹ xảo để tạo nên khung cảnh hoành tráng của Mordor.

Từ một ngọn núi lửa huyền bí của New Zealand, Ngauruhoe đã trở thành một biểu tượng văn hóa quốc tế nhờ vào The Lord of the Rings . Dù bạn là một nhà địa chất học, người yêu thiên nhiên hay fan hâm mộ Middle-earth, hành trình đến Ngauruhoe chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ, nơi bạn có thể bước vào thế giới huyền thoại ngay giữa đời thực.