Hậu nghỉ Tết Bính Ngọ, CSGT thắt chặt kiểm tra lỗi vi phạm này tại tất cả các tuyến giao thông, trong mọi khung giờ, người tham gia giao thông lưu ý!

Thông tin từ Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, trong khung giờ trưa ngày 23/2/2026 - Ngày đầu tiên người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn Thành phố ghi nhận đã có 90 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Với quyết tâm ngăn chặn từ sớm các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn liên quan đến người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu năm, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngoài việc kiểm soát nồng độ cồn, Cảnh sát tăng cường xử lý các vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Ghi nhận trưa ngày 23/2, tại nút giao Liễu Giai - Phan Kế Bính, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Ngọc Hà tổ chức kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đã phát hiện, xử lý 07 trường hợp vi phạm; cá biệt có cả nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, hồi 14h16, Tổ công tác phát hiện chị H.H.P (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội điều khiển xe mô tô BKS 29F1-462xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,341 mg/L khí thở (mức 2 theo quy định hiện hành). Quá trình làm việc, người vi phạm cũng không xuất trình được Giấy phép lái xe.

Tiếp đó, Tổ công tác phát hiện anh Đ.V.L (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô BKS 99E1-010xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,169 mg/L khí thở (mức 1).

Tại phố Thanh Nhàn, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 cũng đã phát hiện 6 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp vi phạm vượt quá 0,4 mg/L khí thở.

Theo thống kê, trong khung giờ trưa ngày 23/02, lực lượng CSGT toàn Thành phố đã kiểm soát 3.879 phương tiện, phát hiện và xử lý theo quy định đối với 90 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thời gian tới, Phòng CSGT – CATP Hà Nội sẽ tiếp tục thắt chặt hoạt động kiểm soát tại tất cả các tuyến giao thông, trong mọi khung giờ, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.