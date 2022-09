Hậu Bối Du Ký quy tụ những cái tên ‘đắt giá’ của màn ảnh Hàn chính thức lên sóng FPT Play

Hậu Bối Du Ký (tên tiếng Anh: Young Actor’s Retreat hay Young Membership Training - Young MT) do TVING sản xuất là chương trình tạp kỹ với format hoàn toàn mới, quy tụ dàn diễn viên của ba bộ phim truyền hình ăn khách tại Hàn Quốc: Mây Họa Ánh Trăng (Love In The Moonlight), Tầng Lớp Itaewon (Itaewon Class) và Thanh Âm Của Phép Thuật (The Sound Of Magic).



15 gương mặt đỉnh của đỉnh tại Hậu Bối Du ký

Như một cách đáp lại tình yêu thương của khán giả, 5 gương mặt trẻ nổi bật của mỗi phim sẽ cùng tham gia vào "hành trình của thanh xuân". Với vô số hoạt động thú vị trong chuyến đi, các thành viên sẽ ôn lại những kỷ niệm khi cùng nhau làm nên sự thành công của các dự án phim siêu ăn khách.

Không đơn thuần là một chuyến dã ngoại tập thể, Hậu Bối Du Ký là cuộc tranh tài của ba đội chơi. Đội Mây Họa Ánh Trăng do "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung đảm nhiệm vai trò đội trưởng cùng các thành viên Park Bo Gum, Kim Jung Jinyoung, Chae Soo Bin và Kwak Dong Yeon. Đội hình không hề kém cạnh của Tầng Lớp Itaewon bao gồm đội trưởng Park Seo Joon, Ahn Bo Hyun, Kwon Nara, Lee Joo Young và Ryu Kyung Soo. Đội Thanh Âm Của Phép Thuật là sự kết hợp giữa đội trưởng Ji Chang Wook và bốn thành viên Hwang In Yeop, Choi Sung Eun, Ji Hae Won và Kim Bo Yoon.

5 thành viên đội Mây Họa Ánh Trăng hội ngộ

Sở hữu khả năng diễn xuất "xuất quỷ nhập thần" trên màn ảnh nhưng khi đến với chương trình tạp kỹ, 15 "mầm non giải trí" đều có phần e ngại. Và mục tiêu của Hậu Bối Du Ký chính là giúp các diễn viên có thể "phá băng" bản thân và bộc lộ những tính cách chưa từng thể hiện trước công chúng. Quan trọng hơn hết, mỗi tập của chương trình sẽ là chuỗi thử thách giúp kéo các thành viên xích lại gần nhau hơn.

Các đội chơi trên hành trình tìm kiếm thành viên

Một "chất keo" đặc biệt giúp kết nối 15 thành viên không ai khác là đạo diễn của chương trình - Kim Sung Joon - cũng chính là bàn tay làm nên ba siêu phẩm truyền hình Mây Họa Ánh Trăng, Tầng Lớp Itaewon và Thanh Âm Của Phép Thuật. Là người hiểu rõ nhất tính cách của từng thành viên, đạo diễn Kim cho biết: "Hậu Bối Du Ký sẽ mang đến cho khán giả góc nhìn hoàn toàn mới của các diễn viên. Với chuyến đi của thanh xuân, chương trình sẽ mang đến hình ảnh đáng yêu, sự chân thành, đoàn kết và tính cách hài hước chưa từng bộc lộ của những gương mặt thần tượng hiện nay".

Những trò chơi giúp xóa tan không khí ngại ngùng giữa các thành viên

Ngay từ tập đầu tiên lên sóng, cả ba đội trưởng đã phải đối diện với một thử thách siêu khó nhằn, đó là tìm kiếm thành viên trong đội tại các địa điểm họ đã từng quay phim cùng nhau. Mỗi địa điểm lựa chọn sai, cả đội sẽ bị cắt đi 10 ngàn won trong tổng số 50 ngàn won tiền ăn trưa.

Ngoại trừ cô nàng Kim Yoo Jung thì cả hai "đấng mày râu" Park Seo Joon và Ji Chang Wook đều bị hao hụt kinh phí do chọn nhầm địa điểm. Chính vì thế mà màn hội ngộ của các diễn viên không chỉ vỡ òa bởi cảm xúc lâu ngày gặp lại, mà còn do nguồn kinh phí hạn hẹp cho bữa trưa.

Theo thống kê của TVING, tập đầu tiên của Hậu Bối Du Ký đã thu hút 2,5 triệu lượt xem từ khán giả Hàn Quốc. Những tập tiếp theo được hé lộ với chiếc "ghế bay" kinh điển cùng màn dọa ma "kinh hồn bạt vía" đang làm cho khán giả đứng ngồi không yên. Hàng loạt thử thách không lường trước từ Hậu Bối Du Ký hứa hẹn sẽ góp phần khai phá thêm những gương mặt giải trí cho "xứ củ sâm".

Đón xem tập tiếp theo của hành trình thanh xuân từ chương trình Hậu Bối Du Ký (Young Actor’s Retreat) được trình chiếu trên FPT Play, song song với Hàn Quốc vào thứ 7 hàng tuần với phụ đề đầy đủ. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.