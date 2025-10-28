Harvard cắt tới 75% chỉ tiêu tiến sĩ do bất ổn tài chính

Quyết định được Khoa Nghệ thuật và Khoa học (FAS) của trường công bố hồi đầu tuần. Cụ thể, số chỉ tiêu ở khối Khoa học giảm hơn 75%, khối Nghệ thuật và Nhân văn giảm khoảng 60%, còn khối Khoa học Xã hội dự kiến giảm từ 50% đến 70%.

Trong đó, ngành tiếng Đức dự kiến mất toàn bộ chỉ tiêu tiến sĩ, ngành Sinh học tiến hóa và Sinh vật học chỉ còn 3 chỉ tiêu, trong khi ngành Lịch sử giảm từ 13 xuống 5 mỗi năm.

Ngành Xã hội học cho biết đã tuyển 6 nghiên cứu sinh mới cho năm học 2026-2027, nhưng sẽ không có chỉ tiêu cho năm tiếp theo. Ngành Sinh học Phân tử và Tế bào, Hóa học và Hóa sinh học đều chỉ được tuyển 4-5 chỉ tiêu.

Việc cắt giảm chỉ tiêu này là hành động cụ thể hóa thông báo cuối tháng 9 của bà Hopi E. Hoekstra, Trưởng khoa FAS.

Bà Hoekstra nói không chắc chắn về nguồn tài trợ nghiên cứu và việc tăng thuế tài trợ (ước tính có thể khiến Harvard thiệt hại 300 triệu USD mỗi năm) là nguyên nhân gây ra áp lực tài chính lớn.

"Để cân bằng giữa trách nhiệm học thuật và tài chính, quy mô các khóa tiến sĩ sẽ giảm đáng kể trong hai năm tới. Chúng tôi sẽ đánh giá lại mô hình đào tạo tương lai", bà nói.

Tình hình tài chính của Harvard xấu đi từ mùa xuân năm ngoái, do những bất ổn liên quan đến việc đóng băng tài trợ liên bang từ chính quyền Trump. Mặc dù triển vọng tài chính đã cải thiện đôi chút sau một phán quyết của tòa án vào tháng 9 (yêu cầu khôi phục hàng tỷ đô la tài trợ), khó khăn về ngân sách vẫn chưa kết thúc.

Trong báo cáo tài chính năm 2025, trường đã báo cáo mức lỗ hoạt động 113 triệu USD. Harvard chỉ ra "sự gián đoạn chính trị và kinh tế", bao gồm việc chính quyền Trump đóng băng các quỹ liên bang, là nguyên nhân gây ra thâm hụt ngân sách kể từ năm 2020.

Để đối phó, FAS đã áp dụng lệnh dừng tuyển dụng nhân viên toàn thời gian, giữ ngân sách không đổi và dừng các dự án, chi tiêu không thiết yếu. Thậm chí, một số trường khác như trường Y Harvard cũng phải cắt giảm ngân sách cho hoạt động nghiên cứu ít nhất 20% vào cuối năm tài chính.

Theo The Harvard Crimson