Cuộc sống thay đổi chỉ sau 1 đêm, khi giáo viên mầm non nói rằng có điều gì đó bất thường ở con trai tôi

Mounika Vemula, đến từ thành phố Solihull (Anh), chia sẻ rằng cuộc sống của cô “hoàn toàn thay đổi” sau khi một cô giáo ở trường mầm non nhận ra có điều gì đó đặc biệt ở con trai cô – bé Devaansh.

Cô kể: “Tôi thực sự đau lòng tan nát khi cô giáo nói rằng có thể con trai tôi ‘khác biệt’ so với những đứa trẻ khác.” Hôm đó vào năm 2020, cô được thông báo rằng Devaansh có thể mắc chứng tự kỷ – một điều mà trước đó cô “thậm chí chưa từng nghe đến”.

Mounika Vemula bên con trai mình, bé Devaansh (Ảnh: Mounika Vemula)

Là một lập trình viên tại công ty đầu tư tài chính, Mounika nói những ngày đầu sau khi biết tin thật sự “đáng sợ”:

“Tôi chưa bao giờ nghe từ ‘tự kỷ’ cho đến khi một cô giáo nhẹ nhàng nói rằng họ nghi ngờ có điều gì đó khác biệt ở con tôi. Tôi sốc nặng. Khi về nhà, tôi lên mạng tìm hiểu và cảm thấy hoàn toàn hoang mang, sợ hãi. Đó cũng là thời điểm bắt đầu phong tỏa vì Covid, khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn. Cuộc sống của tôi thay đổi chỉ sau một đêm.”

Chia sẻ với BirminghamLive, Mounika cho biết:

“Devaansh được chẩn đoán mắc tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và khó khăn trong học tập. Tất cả những điều này được gọi chung là đa dạng thần kinh (Neurodiversity), và những người như vậy được gọi là người khác biệt thần kinh (Neurodivergent).

Devaansh là đứa con duy nhất của tôi – và là cả thế giới của tôi.”

Mounika nói rằng “cuộc sống của cô đã thay đổi” khi một nhân viên tại nhà trẻ của con trai cô nhận thấy một điều khác biệt ở cậu bé (Ảnh: Mounika Vemula).

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), tự kỷ không phải là bệnh hay rối loạn có thể chữa khỏi , mà là một cách hoạt động khác biệt của não bộ. Một số người cần được hỗ trợ trong sinh hoạt hoặc giao tiếp, nhưng đó không phải là điều “sai lệch” cần phải “chữa trị”.

Mounika thừa nhận việc nuôi con đặc biệt không hề dễ dàng:

“Devaansh rất hiếu động, hầu như không bao giờ ngồi yên. Con cảm thấy thoải mái khi có nếp sinh hoạt cố định, nên việc đưa con tới những buổi học hay sự kiện công cộng rất khó. Tôi dần cảm thấy cô lập và lạc lõng, dù xung quanh vẫn có bạn bè và người thân. Rất khó để ai đó hiểu được cảm giác này nếu họ chưa từng trải qua.”

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi cô biết đến Bridging Brains CIC – một nhóm hỗ trợ các gia đình có con tự kỷ tại Birmingham, được thành lập bởi vợ chồng bác sĩ Anuradha Uppaluri và Hari Krovvidi sau khi một trong hai con song sinh của họ được chẩn đoán tự kỷ.

Nhóm này mở cửa cho tất cả mọi người ở Birmingham, nhưng có nguồn gốc từ cộng đồng người Telugu tại địa phương – nơi mà, theo bác sĩ Anuradha, chủ đề về tự kỷ vẫn còn khá ít được đề cập.

Kể từ khi thành lập năm ngoái, hàng chục gia đình đã tham gia các buổi sinh hoạt với nhiều hoạt động như vẽ tranh, thủ công, âm nhạc, khiêu vũ, thể thao và dã ngoại.

Người mẹ cho biết nhóm hỗ trợ tự kỷ Bridging Brains CIC có trụ sở tại Birmingham đã “thay đổi cuộc đời cô” (Ảnh: Mounika Vemula).

Mounika chia sẻ:

“Từ khi tham gia nhóm, tôi thường xuyên tham dự các buổi sinh hoạt, hội thảo và lớp học hàng tuần. Thực sự, điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Mỗi tuần, tôi được gặp những gia đình hiểu rõ những gì tôi đang trải qua. Chúng tôi chia sẻ câu chuyện, khó khăn, và cả những niềm vui nhỏ bé. Những cuộc trò chuyện ấy khiến tôi mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn và không còn cảm thấy cô đơn.”

Cô mỉm cười nói thêm rằng bé Devaansh giờ đây cũng vui vẻ hơn rất nhiều, đặc biệt thích vẽ tranh, làm đồ thủ công, và “say mê những buổi âm nhạc, khiêu vũ” cùng các bạn.