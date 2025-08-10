Hành vi côn đồ cần được loại bỏ khỏi xã hội

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ hành hung công khai nơi công cộng đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ: Từ hành lang chung cư, trên phương tiện giao thông cho đến những va chạm nhỏ ngoài đường - tất cả đều có thể trở thành cái cớ để bạo lực bùng phát. Điều đáng nói, không ít vụ việc xảy ra mà nạn nhân là phụ nữ và ngay trước mắt trẻ nhỏ khiến dư luận càng thêm bức xúc.

Người phụ nữ bị hành hung dã man tại Sky Central - Hà Nội

Tối ngày 9/8/2025, một đoạn clip dấy lên làn sóng phẫn nộ khắp mạng xã hội khi ghi lại cảnh người đàn ông đánh một phụ nữ ngay trước mắt nhiều cư dân, bao gồm cả trẻ nhỏ, tại sảnh thang máy chung cư Sky Central (địa chỉ 176 Định Công, phường Phương Liệt).

Theo hình ảnh do camera ghi lại, khoảng 22 giờ 36 ngày 9/8, tại sảnh chờ thang máy khu chung cư Sky Central có chị N.T.T., 1 người đàn ông và 3 trẻ nhỏ. Khi đang nói chuyện, chị T. bất ngờ bị người đàn ông vung tay tát, đấm vào vùng mặt và đầu.Thấy chị T. lùi lại để né tránh, người đàn ông này tiếp tục lao lên đá, đấm chị T. túi bụi.

Hình ảnh khiến dư luận vô cùng bức xúc

Lúc này, nạn nhân chỉ biết dùng 2 tay bảo vệ vùng đầu và chịu đòn. Chỉ đến khi bảo vệ khu chung cư xuất hiện và can ngăn thì người đàn ông mới dừng lại. Càng đáng nói hơn, tất cả sự việc được thực hiện ngay trước mặt 4 cháu nhỏ có mặt tại hiện trường.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc và cho rằng dù nguyên nhân có là gì thì việc đánh đập, hành hung 1 người phụ nữ là điều không thể chấp nhận được.

Liên quan đến vụ việc, ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập Đ.C.T. (SN 1994, phường Bạch Mai, Hà Nội) để làm rõ.

Đ.C.T. tại cơ quan công an.

Trao đổi với PV, TS. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, nội dung thể hiện qua clip cho thấy người đàn ông hành hung người phụ nữ ở sảnh hành lang tòa nhà chung cư rất tàn nhẫn, thể hiện bản tính côn đồ và ý thức coi thường pháp luật, khiến dư luận xã hội bức xúc phẫn nộ.

Theo luật sư Cường, việc cơ quan chức năng và cuộc xác minh làm rõ và tạm giữ hình sự đối với người đàn ông này là có căn cứ, nếu người phụ nữ có thương tích, dù tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng hành vi có tính chất côn đồ như vậy thì hoàn toàn có thể khởi tố để xử lý hình sự người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự.

Tài xế bất ngờ bị hành khách tát trong khi đang lái xe

Vào tối ngày 28/7/2025, trên chuyến xe khách giường nằm của nhà xe Hùng Hường (Nghệ An) lưu thông từ Hà Tĩnh vào các tỉnh phía Nam, một sự việc gây bức xúc đã xảy ra khi tài xế bị hành khách tát mạnh vào mặt trong lúc đang điều khiển xe. Sự việc được ghi lại từ camera hành trình và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng.

Hình ảnh do camera ghi lại

Theo thông tin từ nhà xe, hành khách này lên xe tại khu vực gần cầu Ròn (tỉnh Quảng Trị) và có biểu hiện sử dụng rượu bia. Trong suốt hành trình, hành khách liên tục có thái độ không hài lòng và văng tục với tài xế. Khi xe đang di chuyển trên đường tránh Đồng Hới (Quảng Trị), hành khách bất ngờ lao lên phía trước và tát mạnh vào mặt tài xế.

Sau sự việc, nhà xe đã phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý hành khách theo quy định. Chủ nhà xe, ông Hoàng Văn Hùng, cho biết mặc dù sự việc gây nguy hiểm cho tài xế và hành khách trên xe, nhưng may mắn không xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Ông đề nghị cơ quan chức năng răn đe, nhắc nhở hành khách để tránh tái phạm.

Hành vi tấn công tài xế khi xe đang di chuyển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và tính mạng của nhiều người. Đây là lời cảnh tỉnh về việc cần nâng cao ý thức của hành khách và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Người đi xe máy đấm tài xế ôtô sau va chạm nhẹ

Chiều 23/7, một va chạm giao thông tưởng chừng nhỏ đã trở nên phức tạp và gây chú ý khi xảy ra trên đường Giải Phóng (Hà Nội). Trong đoạn video do camera hành trình ghi lại, một người đi xe máy - không đội mũ bảo hiểm - vượt lên từ bên phải và sau đó chạm nhẹ vào đầu xe ôtô đi cùng chiều.

Nguồn: MXH

Nhưng thay vì giải quyết bình tĩnh, người này lập tức chặn đầu, buộc tài xế ôtô phải xuống xe, rồi túm cổ áo và đấm thẳng vào mặt ngay giữa đường đông người qua lại. Hành vi này đã khiến giao thông bị cản trở nghiêm trọng và đặt câu hỏi lớn về "văn hóa ứng xử" khi xảy ra va chạm.

Hai nữ sinh bị hành hung giữa đường ở Bắc Giang khiến dư luận dậy sóng

Trước đó, chiều ngày 20/6/2025, tại thị trấn Bắc Lý (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), một đoạn clip gây bức xúc xuất hiện trên mạng xã hội. Theo những gì camera ghi lại, một nam thanh niên mặc áo đen lái xe máy chặn đầu hai nữ sinh đi xe đạp điện. Sau đó, người này bất ngờ lao xuống, túm cổ áo và quật ngã cô gái phía sau, rồi tiếp tục tung một cú đánh vào bạn nữ ngồi phía trước, khiến cả hai ngã ra đường giữa sự choáng váng của người đi đường.

Hình ảnh ghi lại sự việc

Ngay sau khi vụ việc được chia sẻ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an thị trấn Bắc Lý tiến hành điều tra, bắt giữ nghi phạm. Người này được xác định là Chu Quang Đức (28 tuổi, trú tại xã Lương Phong, Hiệp Hòa), đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra. Đức bị phát hiện khi lẩn trốn tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chu Quang Đức tại cơ quan công an

Nam shipper bị người đi ô tô Lexus đánh tới tấp

Sáng ngày 10/2, tại ngõ 310 Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội), một vụ việc xô xát sau va chạm giao thông giữa xe Lexus và một shipper đã thu hút nhiều sự chú ý. Theo hình ảnh từ camera, sau khi xảy ra va chạm nhẹ, tài xế ôtô là Tống Anh Tuấn (SN 1982) đã tiến tới hành hung shipper Nguyễn Xuân Hưng (SN 1994) bằng tay, chân và mũ bảo hiểm.

Camera ghi lại vụ việc

Anh Hưng cho biết mình bị đánh liên tiếp vào đầu, mặt. Sau đó, anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng choáng, chấn động não và vỡ ổ mắt. Kết quả giám định thương tật cho thấy anh bị tổn thương 8% sức khỏe. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người và được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Nam shipper bị tổn thương 8% sức khỏe

Tài xế Tuấn bị Công an quận Tây Hồ khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo luật sư, hành vi có thể bị xem xét tình tiết tăng nặng nếu có tính chất côn đồ, xảy ra nơi công cộng và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Bị cáo Tống Anh Tuấn được trả tự do ngay tại toà sau khi phía bị hại rút đơn kiện

Đến phiên xử sơ thẩm vào ngày 5/6, anh Hưng bất ngờ rút đơn yêu cầu khởi tố. Cả hai bên đã thỏa thuận mức bồi thường dân sự là 300 triệu đồng. Trên cơ sở đó, TAND quận Tây Hồ tuyên đình chỉ vụ án và trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa.

Về phía anh Hưng, trong những chia sẻ với báo chí, anh cho biết bản thân chỉ mong sớm hồi phục sức khỏe để quay lại công việc. Hai vợ chồng anh mới ra Hà Nội làm thuê, hoàn cảnh khó khăn, nên việc giải quyết nhanh chóng vụ việc cũng là mong muốn cá nhân.

Hành vi côn đồ cần được loại bỏ khỏi xã hội

Có thể thấy, những vụ việc hành hung sau va chạm giao thông, xô xát trong chung cư hay đánh nhau giữa phố ngày càng xuất hiện nhiều hơn, không còn là những chuyện riêng lẻ. Chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ như va quệt xe, lời qua tiếng lại hay tranh chấp không đáng có, nhiều người sẵn sàng phản ứng bằng bạo lực, dùng cả chân tay hay hung khí để giải quyết.

Điều đáng lo là những hành vi này không chỉ xảy ra ở những "điểm nóng", mà còn xuất hiện ngay trong các khu dân cư văn minh, nơi có bảo vệ, camera và nhiều người chứng kiến.

Chính vì thế, nhiều người đã lên tiếng mạnh mẽ rằng: Hành vi côn đồ cần được loại bỏ khỏi xã hội. Và để làm được điều đó, không thể chỉ dừng lại ở việc lên án, mà phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc, rõ ràng với những cá nhân vi phạm. Ai cũng cần hiểu rằng, một xã hội văn minh sẽ không dung túng cho những hành động dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Pháp luật cần được thực thi nghiêm minh, còn mỗi người hãy tự ý thức hơn trong cách ứng xử để cùng xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện. Mâu thuẫn có thể xảy ra, nhưng cách giải quyết nhẹ nhàng và tuân thủ pháp luật mới là lựa chọn sáng suốt.