Hành trình du xuân đầy hấp dẫn tại khu phố Chinatown Singapore khi Tết Nguyên đán gõ cửa

Tham gia Lễ hội sáng đèn & chào đón xuân về 2025 tại khu phố Chinatown

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, sự kiện "Chinatown Chinese New Year Light-Up & Celebrations 2025" (Lễ hội sáng đèn & chào đón xuân về 2025) là điểm nhấn không thể bỏ qua khi đến với Chinatown. Từ ngày 8/1/2025, toàn bộ khu phố được trang hoàng rực rỡ với hàng ngàn chiếc đèn lồng lung linh, bài trí bắt mắt, trải dài trên các tuyến đường New Bridge Road, Eu Tong Sen và Upper Cross. Những ánh đèn đỏ rực tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, sẽ biến cả khu phố thành một bức tranh lung linh, sống động.

Cả khu vực được thắp sáng từ 7 giờ tối đến nửa đêm. Đặc biệt, vào đêm giao thừa, thời gian thắp đèn sẽ được kéo dài hơn để hòa cùng không khí rộn ràng của hàng ngàn người dân và du khách tụ họp, đếm ngược thời khắc chuyển giao năm mới, hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc không thể nào quên.

Bên cạnh ánh sáng lung linh, hội chợ Festive Fair dọc các cung đường như Sago Street, Smith Street, Pagoda Street, Trengganu Street và Temple Street càng làm không khí thêm náo nhiệt. Ngoài ra, bạn cũng có thể hòa vào dòng người tham gia sự kiện đếm ngược đón giao thừa tại Kreta Ayer Square hay thưởng thức các tiết mục văn hóa độc đáo vào cuối tuần để tận hưởng trọn vẹn thời khắc chuyển giao năm mới.

Khám phá nét đẹp di sản tại Thian Hock Keng – ngôi đền Trung Hoa cổ nhất Singapore

Trải nghiệm du xuân của du khách sẽ thêm phần trọn vẹn khi đến với đền Thian Hock Keng, ngôi đền Phúc Kiến cổ nhất Singapore, tọa lạc tại đường Telok Ayer. Đây là nơi thờ nữ thần Ma Tổ (Mazu) linh thiêng, đồng thời là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của cộng đồng người Phúc Kiến tại Singapore.

Được xây dựng từ năm 1839, ngôi đền mang đậm phong cách kiến trúc miền Nam Trung Quốc với rìa mái cong, các cột trụ chạm khắc hình rồng, phượng tinh xảo và đặc biệt là kết cấu lắp ghép hoàn toàn không dùng đinh, thể hiện kỹ thuật xây dựng khéo léo của những người thợ lành nghề trong cộng đồng người địa phương gốc Phúc Kiến.

Trong nhiều thập kỷ, ngôi đền đã trải qua quá trình trùng tu công phu, với tổng kinh phí hơn 6,5 triệu USD, được công nhận là Di tích Quốc gia vào năm 1973 và giành về hàng loạt giải thưởng kiến trúc danh giá, trong đó có Di sản châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO năm 2001.

Vào dịp Tết Nguyên đán, đền tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Chinese New Year Blessing Lantern (đèn lồng cầu phúc) hay Fortune Rice Bucket (thùng gạo may mắn). Từ ngày 30/1 đến ngày 12/2, những ai sinh năm Tỵ, Hợi, Dần và Thân có thể đến tham gia lễ cầu an đầu năm. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội nhận được bánh gạo hình rùa mang ý nghĩa trường thọ và may mắn được phát vào ngày 12 và 13/2, cùng hòa mình vào festive Temple Fair (hội chợ Tết) vào ngày 9/2 với nhiều hoạt động tín ngưỡng, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Tìm hiểu đời sống và văn hóa Đảo quốc qua những bức tranh tường tại Chinatown

Một nét văn hóa độc đáo khác của khu phố Chinatown là những bức tranh tường sống động, tái hiện lịch sử và văn hóa của người dân nơi đây. Các tác phẩm nổi tiếng như "Old Trades" (tiểu thương chợ truyền thống) và "My Chinatown Home" (mái nhà Chinatown của tôi) của họa sĩ Yip Yew Chong gợi lên hình ảnh sinh hoạt đời thường từ những năm 60, với khung cảnh các tiểu thương đang buôn bán hay không khí gia đình đầm ấm. Những bức tranh này không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là lời gợi nhắc về một thời đã qua, giúp du khách hiểu thêm về câu chuyện di sản của Đảo quốc. Ngoài ra, các tác phẩm mang màu sắc đương đại như bức tranh trừu tượng của Ripple Root tại Keong Saik Road hay hình ảnh vui nhộn về Lý Tiểu Long góp phần tô điểm thêm nét độc đáo cho khu phố.

Trải nghiệm di sản ẩm thực độc đáo của Singapore

Không gì trọn vẹn hơn một chuyến du xuân với những món ăn đặc sản, và khu phố Chinatown chính là thiên đường ẩm thực với hàng loạt lựa chọn hấp dẫn. Những cái tên không thể bỏ qua khi thưởng thức ẩm thực địa phương có thể kể đến Kok Sen Restaurant, Song Fa Bak Kut Teh và Tong Heng.

Kok Sen Restaurant là điểm đến nổi bật với phong cách ẩm thực Zi Char. Trong tiếng Phúc Kiến, "Zi Char" hay "Cze Char" có nghĩa là "nấu và chiên". Các món ăn Zi Char được cả du khách lẫn dân địa phương Singapore yêu thích vì giá trị truyền thống, hương vị đặc trưng, cùng khẩu phần ăn "khổng lồ".

Nhà hàng Kok Sen nổi tiếng với món Big prawns hor fun (hủ tiếu xào tôm), hòa quyện nước sốt đậm đà và sợi hủ tiếu dai mềm, được chế biến trên chảo gang với lửa lớn tạo nên hương vị thơm ngon khó cưỡng. Một lựa chọn nên thử khác là món Yong Tau Foo nấu trong nồi đất, với các nguyên liệu như tàu hũ chiên, cà tím, ớt chuông được nhồi đầy ắp hỗn hợp cá và mực xay nhuyễn, sau đó chiên giòn rồi kho với sốt mặn mà, tạo nên sự tương phản thú vị về kết cấu.

Song Fa Bak Kut Teh cũng là địa chỉ lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức món sườn hầm trà (bak kut teh) đặc trưng của Singapore. Với nước dùng cay nhẹ, thịt sườn mềm thơm và các món ăn kèm hấp dẫn, Song Fa Bak Kut Teh đã trở thành thương hiệu quen thuộc trong lòng người dân địa phương.

Địa chỉ: 133 New Bridge Rd, #01-04 Chinatown Point

Thời gian mở cửa: Hàng ngày: 11h00 - 21h00

Để kết thúc hành trình ẩm thực, đừng quên ghé qua tiệm bánh truyền thống Tong Heng có tuổi đời 100 năm, nổi tiếng với các công thức làm bánh cổ điển, không dùng sữa để thưởng thức món bánh tart nổi tiếng có lớp vỏ bánh giòn xốp kết hợp cùng nhân kem trứng mềm mịn khiến bất kỳ ai nếm thử cũng mê mẩn. Ngoài ra, bạn còn có thể thử các món bánh truyền thống khác như Wife Cake (bánh bà xã) hay Chicken Curry Crisp (bánh cà ri gà), mang đậm hương vị truyền thống.

Địa chỉ: 285 South Bridge Rd

Thời gian mở cửa: Hàng ngày: 9h00 - 19h00

Dạo chơi tại các điểm mua sắm biểu tượng của Chinatown

Ngoài các hoạt động lễ hội và ẩm thực, Chinatown còn là thiên đường mua sắm, từ các món quà lưu niệm mang đậm bản sắc địa phương đến thời trang thiết kế hiện đại.

Nếu muốn tìm một món quà độc đáo, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa đậm dấu ấn văn hóa, Binary Style là một địa chỉ không thể bỏ qua. Được thành lập bởi hai chị em song sinh Santhi và Sari Tunas, Binary Style chọn khăn choàng để truyền tải câu chuyện văn hóa Singapore, thể hiện sự sáng tạo và tình yêu với đảo quốc. Thông qua những họa tiết rực rỡ, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, kiến trúc và đời sống địa phương, các sản phẩm như khăn choàng, túi tote, váy áo với thiết kế độc đáo không chỉ là món quà ý nghĩa mà còn là cách để du khách "lưu lại" một phần của Đảo quốc.

Với những tín đồ thời trang vintage và hàng hiệu preloved, The Née Vintage Store chính là điểm đến lý tưởng tại Chinatown, với vô vàn món đồ ưng ý để bạn rinh về. Nổi bật với bộ sưu tập túi xách từ các thương hiệu đình đám như Dior, Fendi, Hermès và Chanel, mỗi sản phẩm tại đây đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt.

Địa chỉ: 230 South Bridge Road, #232A/232B (L2/L3)

Thời gian mở cửa: Thứ 3 đến Chủ nhật, từ 12:00 PM đến 7:00 PM

Tết Nguyên Đán tại khu phố Chinatown là sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, giữa không khí nhộn nhịp và nét văn hóa di sản đặc sắc. Dạo bước qua từng con phố rực rỡ ánh đèn, thưởng thức những món ăn đặc sản, chiêm ngưỡng các bức tranh tường "kể chuyện", săn lùng những món quà lưu niệm hoặc đặc sản địa phương, và hòa mình vào dòng người đón chào năm mới – tất cả sẽ mang đến một chuyến du xuân với những trải nghiệm đầy sắc màu và ý nghĩa. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết, khu phố Chinatown tại Singapore chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua trong năm 2025 với những trải nghiệm đáng nhớ.