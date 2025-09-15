Hãng xe lớn thứ 6 thế giới bất ngờ thu hồi 23.000 chiếc Chevrolet Corvette trị giá hơn 100.000 USD: Chuyện gì đang xảy ra?

Chiếc Chevrolet Corvette trị giá hơn 100.000 USD đang trở thành tâm điểm chú ý tại Mỹ. Hàng loạt video lan truyền trên mạng cho thấy cảnh tượng xe bốc cháy dữ dội ngay tại trạm xăng, chỉ vài phút sau khi đổ nhiên liệu.

Điều tra nội bộ của General Motors (GM) cho thấy nguyên nhân xuất phát từ sự cố ở bộ phận cổ ống xăng: nếu vòi bơm không tự ngắt đúng cách, xăng có thể tràn vào khoang chứa nhiên liệu phía bên ngoài, trong khi hệ thống quạt làm mát ở bên trái xe vẫn hoạt động ngay cả sau khi động cơ tắt. Khi hơi xăng hoặc nhiên liệu tiếp xúc với các bộ phận nóng của bộ tản nhiệt, nguy cơ bén lửa bất ngờ tăng cao.

Ông Karl Brauer, nhà phân tích kỳ cựu của iSeeCars, nhận định rằng đây là minh chứng cho việc các hãng xe ngày càng phải đối mặt với “những rủi ro không tưởng tượng nổi” trong khâu thiết kế.

“Một lỗi tưởng chừng đơn giản như việc xăng tràn ra khi vòi bơm không tự ngắt có thể biến thành thảm họa khi kết hợp với cấu trúc khí động học và hệ thống quạt làm mát trên những mẫu xe hiệu suất cao như Corvette”, ông nói, nhấn mạnh rằng tốc độ và nhiệt lượng lớn của dòng xe thể thao luôn đòi hỏi quy chuẩn an toàn khắt khe hơn.﻿

Trước tình hình này, GM đã buộc phải triệu hồi hơn 23.000 xe Corvette thuộc các đời 2023–2026, đồng thời ban hành lệnh tạm ngừng bán khoảng 1.600 chiếc còn nằm ở đại lý để chờ khắc phục. Giải pháp kỹ thuật được hãng đưa ra là bổ sung tấm chắn nhằm dẫn dòng xăng tràn ra khỏi vùng nguy hiểm, tránh để hơi xăng tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt.

Jessica Caldwell, Giám đốc phân tích tại Edmunds, lưu ý rằng chi phí tài chính không phải là vấn đề duy nhất GM phải đối mặt. “Triệu hồi hàng chục nghìn chiếc Corvette chắc chắn sẽ ngốn hàng trăm triệu USD, nhưng thứ khó khôi phục hơn chính là niềm tin. Khách hàng chi tới hơn 100.000 USD cho một chiếc xe thể thao đỉnh cao, và họ không mong muốn phải lo lắng mỗi lần ghé trạm xăng”.﻿

Sự cố ở Corvette một lần nữa làm dấy lên lo ngại về chất lượng kiểm soát an toàn của GM, vốn trong những năm gần đây liên tiếp phải đối mặt với những đợt triệu hồi quy mô lớn. Chỉ vài tháng trước, hãng đã phải triệu hồi gần 600.000 xe tải và SUV của Chevrolet, Cadillac, GMC vì lỗi động cơ V8 có thể khiến xe chết máy đột ngột, trong khi Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ đang điều tra gần 900.000 xe GM khác liên quan tới nguy cơ hỏng ổ bi.

Trước đó, hơn 62.000 chiếc Silverado Trucks cũng bị phát hiện rò rỉ dầu phanh dẫn đến chập điện và cháy, ngay cả khi xe đã tắt máy. Những sự cố này tuy không đồng loạt gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng tạo thành chuỗi cảnh báo về rủi ro trong khâu thiết kế, sản xuất và kiểm tra chất lượng của một trong những tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới.

Đối với Corvette, mẫu xe thể thao biểu tượng của GM, cháy nổ khi đổ xăng không chỉ là một lỗi kỹ thuật đơn thuần. Với khách hàng, chiếc xe này là niềm tự hào, là biểu tượng của tốc độ và đẳng cấp Mỹ. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Tesla, Ford hay các hãng xe châu Âu, một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của GM.

Michael Brooks, Giám đốc điều hành của Trung tâm An toàn Ô tô (Center for Auto Safety), cho rằng sự cố này cho thấy các quy trình kiểm định vẫn còn lỗ hổng. “Khi một hãng như GM, vốn có kinh nghiệm sản xuất hàng triệu chiếc xe mỗi năm, vẫn để lọt những rủi ro cơ bản như thế này, điều đó có nghĩa là chúng ta cần nhiều hơn những cơ chế giám sát độc lập. Người tiêu dùng không thể là người đầu tiên phát hiện ra lỗ.”﻿.

Đối với GM, hãng xe lớn thứ 6 thế giới theo Investopia, đây vừa là cú đòn giáng mạnh vào danh tiếng, vừa là lời nhắc nhở rằng an toàn không bao giờ được phép đứng sau bất kỳ tham vọng tốc độ hay lợi nhuận nào. Chi phí liên quan đến các đợt triệu hồi quy mô lớn, cộng với đầu tư nặng nề vào pin và công nghệ xe tự lái Cruise, được dự báo chắc chắn sẽ khiến biên lợi nhuận của hãng bị bào mòn.

Theo: WSJ﻿, Reuters