Chủ qua đời, chú chó thà chết không chịu rời nhà cũ, cộng đồng vất vả giải cứu

Theo Cover News , Trung tâm Dịch vụ công tác xã hội gia đình Wangwang ở quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc nhận được cuộc gọi cầu cứu vào ngày 1/9 từ cư dân Cộng đồng Kiều Bắc, quận Giang Bắc. Họ báo rằng một ông lão sống một mình trong khu dân cư cũ ở làng Fukang đã qua đời vào cuối tháng 8, bỏ lại chú chó cưng và nó không chịu rời đi. Tình trạng sức khỏe của chú chó ngày càng xấu và nó đang rất yếu.

Sáng sớm 2/9, nhân viên cứu hộ Trần Minh Tài và các tình nguyện viên đến hiện trường, phát hiện chú chó nhỏ cuộn tròn trong căn phòng bừa bộn. Lông của nó thưa thớt, móng mọc dài, lưng và mông có dấu hiệu hoại tử. Người dân địa phương cho biết đã có ba nhóm người cố gắng đưa chú chó đi, nhưng lần nào nó cũng chống cự quyết liệt. Có lúc nó bị đuổi ra ngoài nhưng sau đó vẫn quay trở lại.

Để tránh gây thêm thương tích cho chú chó , nhân viên cứu hộ đã không dùng thuốc an thần mà thay vào đó cố gắng xoa dịu nó. Video do họ ghi lại cho tấy, chú chó cực kỳ cảnh giác với người lạ, ngay cả thức ăn cũng không làm nó hứng thú.

Chú chó trung thành ở Trùng Khánh, Trung Quốc, từ chối rời khỏi nhà sau khi chủ qua đời. (Ảnh: Cover News)

Trần Minh Tài nhẹ nhàng nói với nó: "Chủ của cháu đã lên thiên đàng và không thể chăm sóc cháu nữa. Hãy về nhà với chúng tôi, tôi sẽ nuôi cháu". Sau gần ba giờ thuyết phục, chú chó nhỏ cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác và chấp nhận thức ăn.

Khi các tình nguyện viên chuẩn bị đưa chú chó ra khỏi hiện trường, nó liên tục quay đầu lại, không chịu rời đi. Khi đến cầu thang, các tình nguyện viên sửng sốt khi thấy nước mắt chảy dài trên má nó. Cảnh tượng này khiến họ vô cùng xúc động. Trần Minh Tài than thở rằng trong 30 năm làm việc với chó, đây mới là lần thứ hai anh chứng kiến một chú chó khóc, cũng là lần thứ hai anh gặp chú chó trung thành như vậy khi "bảo vệ tổ ấm cũ".

Chú chó nhỏ được đặt tên là "Trung Trung", tượng trưng cho tình cảm sâu sắc và lòng trung thành với chủ. Trung Trung đã được đưa đến bệnh viện thú y để điều trị. Chẩn đoán ban đầu cho thấy chức năng gan và thận của nó bị suy giảm, kèm theo tình trạng thiếu máu đáng kể. Sau một tuần điều trị, tình trạng của nó đã cải thiện.

Tuy nhiên, anh Trần Minh Tài cho biết các vấn đề tâm lý của Trung Trung đáng lo ngại hơn tổn thương về thể chất. Do hiếm khi được chủ nhân đưa ra ngoài trong suốt quãng đời trước đó, Trung Trung hoàn toàn xa lạ với thế giới bên ngoài và hiếm khi giao tiếp với người khác ngoài chủ. Việc thiếu giao tiếp xã hội trong thời gian dài khiến chú trở nên rất cảnh giác với mọi người.

Trung tâm Dịch vụ công tác xã hội gia đình Wangwang sẽ sắp xếp để Trung Trung trải qua thời gian thử nghiệm nuôi dưỡng cá nhân nhằm vượt qua dần những rào cản tâm lý. Nếu tình trạng ổn định, nó sẽ được nhận nuôi. "Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là Trung Trung có thể nhanh chóng hồi phục và bắt đầu một cuộc sống mới”, đại diện trung tâm nói.

Trên mạng xã hội, Trung Trung được nhiều người gọi là “chú chó Hachiko phiên bản Trung Quốc”.

Bức tượng đồng chó Hachiko đặt tại ga Shibuya trở thành điểm hẹn nổi tiếng và là biểu tượng văn hóa của Nhật Bản.

Hachiko sinh năm 1923 tại tỉnh Akita, Nhật Bản, được giáo sư Ueno Hidesaburo nhận nuôi khi còn nhỏ. Mỗi ngày, nó đều tiễn chủ ra ga Shibuya (Tokyo) để đi làm và kiên nhẫn chờ ông trở về sau giờ làm việc. Vào năm 1925, giáo sư Ueno đột ngột qua đời, từ đó Hachiko vẫn tiếp tục ra ga Shibuya chờ đợi ông mỗi ngày suốt gần 10 năm, cho đến khi nó cết vào năm 1935.

Câu chuyện cảm động về tình bạn và sự trung thành này đã lay động hàng triệu con tim, biến Hachiko thành biểu tượng của tình yêu thương và lòng trung thành bất diệt. Ngày nay, bức tượng đồng Hachiko đặt tại ga Shibuya trở thành điểm hẹn nổi tiếng và là biểu tượng văn hóa của Nhật Bản.