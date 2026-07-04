Hàng triệu người đón tin vui lớn từ chính sách BHYT và BHXH mới

Bắt đầu từ ngày 1/7, hàng loạt quy định mới liên quan đến bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Những thay đổi đột phá này trực tiếp mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh, tăng mức hưởng trợ cấp và điều chỉnh lương hưu, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu người dân trên cả nước.

Khám chữa bệnh chuyên sâu 62 bệnh lý không cần giấy chuyển tuyến

Bước tiến lớn nhất trong chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) lần này là việc lấy người bệnh làm trung tâm và cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Theo đó, người tham gia BHYT không may mắc 62 nhóm bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm hoặc cần điều trị chuyên sâu như ung thư, tim mạch, thần kinh, rối loạn chuyển hóa hay ghép tạng sẽ được đi thẳng đến các cơ sở y tế tuyến trên. Quỹ BHYT vẫn sẽ thanh toán theo đúng mức hưởng quy định mà người bệnh hoàn toàn không cần phải xin giấy chuyển tuyến như trước đây. Sự thay đổi này giúp người dân rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí đi lại và nhanh chóng được tiếp cận các phác đồ điều trị chuyên sâu ngay từ giai đoạn đầu.

Quyền lợi thanh toán y tế và các khoản trợ cấp đồng loạt tăng mạnh

Đi cùng với việc tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng , quyền lợi thanh toán khám chữa bệnh của người dân cũng được nâng lên mức tương ứng. Cụ thể, người tham gia BHYT sẽ được quỹ thanh toán 100% chi phí nếu tổng tiền khám chữa bệnh một lần thấp hơn 379.500 đồng , giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi đi khám những bệnh thông thường. Tuy nhiên, mức đóng BHYT của nhóm học sinh, sinh viên và hộ gia đình cũng sẽ có sự điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới, song song với các chính sách hỗ trợ đóng từ Nhà nước nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Mức lương cơ sở mới cũng kéo theo sự gia tăng của hàng loạt chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) quan trọng. Người lao động sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ nhận được mức trợ cấp một lần lên đến 5,06 triệu đồng cho mỗi bé. Trong khi đó, trợ cấp mai táng cũng được điều chỉnh tăng mạnh lên mức 25,3 triệu đồng . Các khoản trợ cấp đặc thù khác như phục vụ người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay trợ cấp tuất hằng tháng đều được cộng dồn tăng thêm, mang lại nguồn hỗ trợ vật chất vững chắc hơn cho người thụ hưởng.

Lương hưu tăng 8% cùng chính sách hỗ trợ đặc biệt cho người thu nhập thấp

Điểm nhấn đặc biệt được đông đảo người dân mong chờ là chính sách điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp hằng tháng. Toàn bộ những người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH trước ngày 1/7 đều được tăng thêm 8% trên mức thực lãnh hiện tại. Đáng chú ý, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến nhóm có mức hưởng thấp bằng việc hỗ trợ bổ sung mức sàn sau khi đã tăng 8%. Nhờ đó, nếu mức hưởng của người dân vẫn từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống thì sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng . Trường hợp mức hưởng sau điều chỉnh dao động từ trên 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng cũng sẽ được nâng thẳng lên mức 3,8 triệu đồng/tháng .

Chính sách nhân văn này không chỉ trực tiếp cải thiện đời sống cho hàng triệu người đang nghỉ hưu mà còn tạo động lực to lớn để lao động khu vực phi chính thức tích cực tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới một tương lai an hưởng tuổi già bền vững.