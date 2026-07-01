Thông tin quan trọng về thẻ Căn cước mà người dân cần nắm rõ

Thẻ Căn cước là giấy tờ định danh quan trọng của mỗi công dân, đồng thời là căn cứ để xác thực thông tin trên nhiều hệ thống dữ liệu.

Thẻ căn cước hiện là giấy tờ định danh quan trọng, được sử dụng trong hầu hết các thủ tục hành chính và giao dịch dân sự của mỗi công dân. Vì vậy, thông tin liên quan đến số căn cước nếu xảy ra nhầm lẫn hoặc trùng lặp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng.

Mới đây, Bộ Công an đã trả lời phản ánh của một công dân về việc phát hiện số căn cước của mình bị cho là trùng với thông tin của người khác trên dữ liệu thuế và bảo hiểm xã hội.

Theo nội dung đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, một công dân phản ánh rằng trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến thông tin thuế và bảo hiểm cá nhân, ông phát hiện số căn cước công dân 001077001887 của mình hiển thị trùng với thông tin của một người khác tên Nguyễn Thị Bích Hồng.

Trong quá trình sử dụng thẻ Căn cước, người dân cần lưu ý nhiều quy định và thông tin liên quan đến dữ liệu định danh cá nhân. (Ảnh minh hoạ)

Người này cho biết bản thân đã sử dụng số căn cước trên trong thời gian dài và số này được đăng ký trên toàn bộ giấy tờ cá nhân cũng như các hồ sơ liên quan đến học tập, công việc.

Đáng chú ý, khi làm việc với cơ quan Thuế Hà Nội, công dân còn phát sinh một số nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân chưa thể xác định rõ. Theo phản ánh, một trong những nguyên nhân được nghi ngờ là do việc trùng lặp số căn cước nói trên.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Công an cho biết đã tiến hành kiểm tra trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước cùng Hệ thống định danh tổ chức.

Kết quả xác minh cho thấy số định danh cá nhân, đồng thời là số căn cước công dân 001077001887, được cấp duy nhất cho ông Trần Tuấn Minh, sinh năm 1977.

Bộ Công an khẳng định không phát hiện bất kỳ trường hợp công dân nào khác được cấp hoặc sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước công dân này trên các hệ thống thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Đối với việc thông tin cá nhân liên quan đến số căn cước trên xuất hiện trong dữ liệu của cơ quan Thuế hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bộ Công an đề nghị công dân liên hệ trực tiếp cơ quan quản lý dữ liệu chuyên ngành để được kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo thẩm quyền.

Theo Bộ Công an, trong trường hợp các cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu sai lệch, nhầm lẫn hoặc cần xác minh thông tin dân cư, Bộ sẽ phối hợp cung cấp và xác thực thông tin theo đúng quy định.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an