Phát hiện người phụ nữ SN 1954 rút 40 triệu đồng để giao dịch chuyển khoản, công an khẩn trương xác minh làm rõ

Công an xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên vừa kịp thời ngăn chặn một vụ đối tượng tự xưng là cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ Công an, cơ quan nhà nước để gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, bị hại chủ yếu là người cao tuổi, người sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, ít được cập nhật thông tin, hạn chế hiểu biết.

Công an xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên vừa kịp thời ngăn chặn một vụ đối tượng tự xưng là cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

﻿Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/6, bà V.T.L. (sinh năm 1954, trú tại xã Chợ Rã) nhận được cuộc gọi điện thoại từ 01 đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Chợ Rã, thông báo con trai bà L. gặp tai nạn giao thông và yêu cầu chuyển tiền gấp để giải quyết.

Để tạo lòng tin, các đối tượng liên tục giữ liên lạc qua điện thoại, vừa dùng lời lẽ gây áp lực, vừa hướng dẫn bà L. đến bưu điện rút tiền tiết kiệm và yêu cầu không được trao đổi với bất kỳ ai trong quá trình thực hiện giao dịch.

Tin lời các đối tượng, bà V.T.L. đã đến bưu điện rút số tiền tiết kiệm 40 triệu đồng để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp. Trong quá trình thực hiện giao dịch, nhận thấy có nhiều biểu hiện bất thường, cán bộ bưu điện đã kịp thời báo tin cho Công an xã Chợ Rã.

Công an xã Chợ Rã phối hợp nhân viên Bưu điện kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền có dấu hiệu bị lừa đảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chợ Rã đã khẩn trương đến hiện trường, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích cho bà V.T.L. về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo giả danh lực lượng Công an và cơ quan chức năng.

Qua xác minh nhanh, Công an xã xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo và phối hợp với cán bộ bưu điện dừng ngay giao dịch chuyển tiền. Nhờ tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ bưu điện cùng sự vào cuộc kịp thời của Công an xã, vụ việc đã được ngăn chặn, giúp người dân tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 40 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng.

Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước thông báo người thân gặp tai nạn, vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, người dân cần bình tĩnh xác minh thông tin qua người thân hoặc cơ quan chức năng; tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an