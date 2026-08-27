Hàng trăm tờ tiền rải xuống một con đường ở TP.HCM, thanh niên mang vợt, thùng xốp lập tức lao vào

Quốc Kiệt, phường Chợ Quán, cho biết đây là một trong những dịp mà khu vực thường tập trung rất đông người. Với những người tham gia, “giật cô hồn” không chỉ là chuyện lấy được đồ cúng mà còn là một nét vui trong không khí Rằm tháng 7.