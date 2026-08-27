Ảnh, clip: Mưa như trút đúng giờ tan tầm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nước, người dân chật vật di chuyển

Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đúng thời điểm tan tầm khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn, người dân chật vật trở về nhà.

Chiều 27/8, Hà Nội xuất hiện một trận mưa lớn kéo dài, đúng vào thời điểm người dân bắt đầu tan làm, tan học. Mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập, giao thông ùn tắc, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại khu đô thị Geleximco (phường Tây Mỗ), mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường như Hoàng Tùng, Nam An Khánh và các tuyến đường nội khu ngập khá sâu. Có nơi nước ngập sâu khoảng 0,5-0,7 m. Nhiều phương tiện phải di chuyển chậm qua vùng ngập, trong khi người dân bì bõm đi làm, đưa đón con trong cơn mưa lớn.

Ghi nhận tại khu vực An Khánh. Thực hiện: Như Hoàn

Mưa lớn kéo dài, đúng vào thời điểm người dân bắt đầu tan làm, tan học

Mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập

Nhiều người dân phải dắt bộ xe máy do chết máy hoặc e ngại sẽ chết máy giữa đường

Cơn mưa đúng giờ tan học khiến các phụ huynh và học sinh di chuyển khó khăn

Các em nhỏ được che chắn để tránh ướt mưa

Không chỉ khu đô thị Geleximco, khu vực Hòe Nhai - Quán Thánh - Yên Ninh cũng ghi nhận một số tuyến đường ngập.

Mưa lớn khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn

Theo trạm đo mưa tự động, tới thời điểm 17h cùng ngày, lượng mưa tại Tây Mỗ đo được trên 104,2mm; Phú Diễn: 79,3mm; Cầu Giấy: 70,4mm; Yên Nghĩa: 61,7mm; Cầu Giấy (ngõ 37 Trần Quốc Hoàn): 53mm; Kiến Hưng: 49mm; Đại Mỗ: 45,1mm; xã Xuân Mai: 41,8mm; Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt): 41mm; Tứ Liên: 40,4mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 27/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, trong đó có Hà Nội.

Tại Hà Nội, từ khoảng 14h30, mây dông phát triển mạnh tại các xã, phường Ba Vì, Yên Xuân, Phú Cát, Quảng Bị, Chương Mỹ, Bình Minh, Dân Hòa, Phượng Dực, Thượng Phúc, Phú Xuyên, Đại Xuyên, sau đó mở rộng về phía trung tâm thành phố.

Theo cơ quan khí tượng, trong chiều nay vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã nói trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường, xã lân cận gồm Đoài Phương, Hòa Lạc, Kiều Phú, Yên Nghĩa, Phú Lương, Đại Thanh, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương và các khu vực khác của Hà Nội.





Khu vực Tô Hiệu, Hoàng Quốc Việt (đoạn qua Học viện kỹ Thuật Quân sự)

Dữ liệu từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy khu vực Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai ghi nhận lượng mưa lớn. Trong đó, Yên Nghĩa (Hà Đông) hơn 58 mm, Văn Phú (Hà Đông) 45 mm, Tây Mỗ 39 mm; các khu vực Thanh Xuân, Cầu Giấy, Mỹ Đình... cũng có mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 27/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm; riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi trên 70 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.