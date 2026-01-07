Hàng trăm cảnh sát khám xét khẩn cấp, bắt Nguyễn Chính Nghĩa và 34 người khác trong một chuyên án lớn

Trước đó, ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ triệt phá thành công chuyên án bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 35 đối tượng tại các tỉnh và thành phố: Hưng Yên; Bắc Giang; Ninh Bình; TP Hà Nội; TP Hải Phòng… khi các đối tượng đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc trực truyến.

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ: 42 chiếc điện thoại di động thông minh; 5 xe ôtô; phong toả 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM rút tiền và quy mô giao dịch số tiền lên tới 9.300 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng khác cùng các vật chứng trong vụ án (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Quá trình điều tra bước đầu xác định đường dây trên do Nguyễn Chính Nghĩa, sinh năm 1987, thường trú tại: phường Hồng Hà, TP Hà Nội và hiện thuê chung cư tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội (là đối tượng cầm đầu).

Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, ban đầu đối tượng tham gia vào các hội nhóm kín trên Telegram; Facebook… để mua dữ liệu gồm thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước sau đó chỉ đạo đàn em giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn, sau khi đặt được hàng đối tượng sẽ giả danh bên bán liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường sau đó thuê công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hoá.

Khi hàng hoá đã lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hoá gửi cho nhóm của Nghĩa, sau đó Nghĩa chỉ đạo gửi ảnh hàng hoá đã ở trên xe cho người mua yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp.

Các tài khoản nhận tiền và cách rút tiền Nghĩa thực hiện dưới nhiều hình thức như: Thuê trên mạng xã hội; Chỉ đạo đàn em mượn của người thân quen để nhận hộ; Chuyển vào tài khoản của các cửa hàng bán vàng bạc sau đó cho đàn em đến nhận tiền mặt; Chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến để mục đích để đánh bạc và che giấu dòng tiền tránh bị Cơ quan Công an phát hiện.

Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa xoá tài khoản Zalo thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.

Với thủ đoạn trên từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn.

Được biết, đối tượng Nghĩa có 2 tiền án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang có 2 Quyết định truy nã Đặt biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Sau khi bị truy nã, Nghĩa trốn sang Campuchia tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo về Việt Nam. Thời gian gần đây do tình hình Campuchia bất ổn nên Nghĩa về Việt Nam lẩn trốn nhiều nơi khác nhau (để tránh sự chú ý của Cơ quan Công an, đối tượng không thuê nhà quá 1 tháng tại một tỉnh).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng khác về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan.