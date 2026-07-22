Hàng trăm bình luận gọi Erik là "tướng quân kem nền phiên bản Việt"

Poster Sao Nhập Ngũ của Erik gây bàn tán vì lớp makeup quá chỉn chu.

Sau gần một thập kỷ phát sóng, Sao Nhập Ngũ chính thức trở lại với mùa thứ 17. Năm nay, các nghệ sĩ sẽ trải nghiệm môi trường huấn luyện tại Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ (thuộc Vùng 4 Hải quân), Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Chỉ mới hé lộ bốn cái tên đầu tiên gồm Châu Bùi, Thúy Ngân, Minh Trang và Erik, chương trình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Thế nhưng, người mở màn cho những cuộc bàn tán trên mạng xã hội lại là Erik, hay đúng hơn là... lớp makeup của "đồng chí Lê Trung Thành".

Theo đó, khác xa với hình ảnh gai góc, phong trần của các chiến sĩ hải quân, tấm poster của Erik ấn tượng với lối trang điểm cực kỳ trau chuốt. Nam ca sĩ xuất hiện trong bộ quân phục cùng lớp nền mịn lì, tông da hồng hào, đôi môi căng mọng cùng phần mắt được nhấn khá kỹ, tạo cảm giác long lanh gần với phong cách makeup Douyin vốn rất phổ biến những năm gần đây.

Sự chỉn chu đến mức "mặt hoa da phấn" này lập tức nhận về phản ứng ngược từ khán giả. Bên dưới bài đăng, đang có gần 1000 bình luận, trong đó chiếm đa số là những lời trêu chọc về vẻ ngoài của nam chiến sĩ:

"Bảo vệ lớp nền trước, bảo vệ biển đảo sau!", "Kẻ mày trước, kẻ địch sau.", "Chiến sĩ không khuyết điểm vì đã che hết khuyết điểm.", "Tướng quân kem nền phiên bản Việt."...

Không ít bình luận khác còn hài hước hỏi xin màu son, kem nền hay bí quyết để giữ lớp makeup bất chấp sương gió, biến phần bình luận dưới bài đăng của Erik thành một đại hội tiếu lâm.

Biệt danh "tướng quân kem nền" nổi lên từ sự vụ của nam diễn viên Trương Lăng Hách hồi đầu năm nay. Khi vào vai tướng lĩnh, đỉnh lưu xứ Trung từng hứng bão châm biếm vì tạo hình quá bóng bẩy, làm mất đi vẻ oai phong của nhân vật.

Nói đi cũng phải nói lại, việc dán nhãn Erik là "chiến sĩ kem nền" ở thời điểm này có phần hơi vội vàng. Tạo hình vừa công bố vốn dĩ chỉ là hình ảnh xuất hiện trên poster quảng bá của chương trình, tương tự với ba thành viên nữ còn lại. Việc nghệ sĩ giữ hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp trước công chúng trên các ấn phẩm truyền thông là điều hoàn toàn có thể thông cảm như khi họ bước lên sân khấu.

Chỉ có điều khi bối cảnh đặt chủ thể trong màu áo lính vốn đại diện cho sự kỷ luật và sương gió, một gương mặt được trang điểm theo phong cách idol quá đà như Erik vô tình tạo ra sự tương phản lớn, từ đó chạm đến sự nhạy cảm trong mắt nhìn của khán giả.

Trải qua hành trình gần 10 năm phát sóng, Sao Nhập Ngũ giữ chân người xem không phải bằng sự lộng lẫy, mà nhờ tính nghiêm khắc và chân thực của chương trình này. Ở đó, khán giả được chứng kiến các ngôi sao rũ bỏ hoàn toàn hào quang, nói không với phấn son hay quy trình tạo kiểu để sống đúng nhịp sinh hoạt của một người lính.

Những quy định như nam nghệ sĩ cắt tóc ngắn ba phân, nữ nghệ sĩ nộp toàn bộ mỹ phẩm, không còn ê-kíp theo sát hay những ngày dài phơi nắng, luyện tập với cường độ cao đã trở thành một "đặc sản" hấp dẫn.

Khán giả chờ đợi chương trình một phần để chứng kiến những màn đọ mặt mộc trần trụi và hành trình bị môi trường quân ngũ "quật" tới bến. Đó cũng là lý do Sao Nhập Ngũ thường tạo ra những màn "lột xác" ngoạn mục.

Năm 2024, Phương Anh Đào từng gây sốt với loạt khoảnh khắc mặt mộc viral khắp mạng xã hội, giúp cô gắn liền với danh xưng "nữ thần mặt mộc" suốt thời gian dài. Trong khi đó, các fan trung thành của chương trình hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh Jun Phạm trong màu áo xanh hải quân từng bị nắng gió thao trường thiêu rụi đến mức làn da đen nhẻm, sạm đi "không nhận ra".

Khi khoác lên mình danh xưng đồng chí Lê Trung Thành, Erik rồi cũng sẽ phải bước vào một hành trình rèn luyện cam go đúng tinh thần Sao Nhập Ngũ. Lớp kem nền hoàn hảo trên poster có thể gây ra những ý kiến trái chiều ban đầu, nhưng cũng vô tình tạo nên một điểm chờ đợi thú vị: Khán giả đang rất tò mò muốn thấy một Erik thực sự khi trút bỏ hoàn toàn phấn son sẽ đối mặt với cái nắng, cái gió của thao trường ra sao.

Ảnh: FBNV, Sao Nhập Ngũ