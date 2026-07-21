Bạn gái Lamine Yamal: Đẹp 360 độ chưa đủ, còn tự thiết kế váy áo khiến dân tình trầm trồ

Sau khi công khai chuyện tình với Lamine Yamal, sức hút của Garcia càng tăng mạnh.

Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ trên sân cỏ của Lamine Yamal tại World Cup năm nay, một cái tên khác cũng nhận được sự quan tâm không kém từ truyền thông và người hâm mộ, đó là bạn gái của anh - Ines Garcia. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô còn được xem là hình mẫu của thế hệ influencer trẻ khi tự xây dựng sự nghiệp trước khi nổi tiếng nhờ chuyện tình với ngôi sao bóng đá.

Điều đáng chú ý là Garcia không phải "bóng hồng" bước ra từ ánh hào quang của bạn trai. Trước khi công khai hẹn hò với thần đồng bóng đá người Tây Ban Nha, cô đã hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang và phong cách sống, sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Những nội dung về cách phối đồ, làm đẹp hay cuộc sống thường ngày giúp cô nhanh chóng tạo được cộng đồng người hâm mộ riêng, đặc biệt là giới trẻ yêu thích thời trang.

Chính nhờ sức ảnh hưởng đó, Garcia đã trở thành gương mặt hợp tác của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Yepoda, Women's Secret hay AliExpress. Khác với nhiều influencer chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm, cô còn từng bước tham gia sâu hơn vào lĩnh vực thiết kế. Garcia kết hợp cùng thương hiệu Closet Barcelona để ra mắt bộ sưu tập váy Coco - dấu mốc cho thấy cô không chỉ biết mặc đẹp mà còn có tư duy về thời trang.

Bộ sưu tập Coco mang đậm tinh thần nữ tính nhưng hiện đại, với những thiết kế ôm sát cơ thể, đường cắt cúp tinh tế và các chi tiết khoét eo, hở lưng hay xẻ tà vừa đủ để tôn lên đường cong. Đây cũng là phong cách mà Garcia theo đuổi trong cuộc sống thường ngày: quyến rũ nhưng không phô trương, gợi cảm theo cách thanh lịch và tinh tế.

Sinh năm 2005, Garcia sở hữu vẻ đẹp rất đặc trưng của các cô gái Địa Trung Hải. Nước da nâu khỏe khoắn giúp cô nổi bật trong những gam màu trắng, kem, đỏ rượu vang hay đen huyền bí. Mái tóc dày, bồng bềnh cùng nụ cười rạng rỡ tạo nên hình ảnh trẻ trung, đầy sức sống. Gương mặt hài hòa với đường nét sắc sảo cũng giúp cô gần như "cân" được mọi góc máy, từ những bức ảnh street style đời thường cho đến các bộ ảnh thời trang chuyên nghiệp.

Dù không sở hữu chiều cao quá nổi bật như người mẫu, Garcia lại ghi điểm nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối. Vòng eo nhỏ, bờ vai thanh mảnh và đôi chân thon dài giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau. Những chiếc váy hai dây, đầm hở lưng, áo crop top hay thiết kế cut-out táo bạo đều được cô xử lý khéo léo, vừa tôn vóc dáng vừa giữ được sự tinh tế.

Điểm thú vị trong phong cách của Garcia là cô không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ. Thay vào đó, cô ưu tiên các thiết kế có đường cắt gọn gàng, bảng màu trung tính hoặc những gam màu nổi được tiết chế hợp lý. Chỉ cần một chiếc váy ôm dáng, một bộ suit oversized hay set đồ monochrome, Garcia đã đủ tạo nên hình ảnh hiện đại và thời thượng.

Trong đời thường, cô thường lựa chọn áo tank top, quần jeans cạp cao, chân váy midi hoặc váy maxi mềm mại kết hợp cùng sandal quai mảnh và túi xách cỡ nhỏ. Đây đều là những món đồ cơ bản nhưng dễ ứng dụng, giúp phong cách của Garcia trở nên gần gũi và truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ.

Ở những sự kiện quan trọng, Garcia lại chuyển sang hình ảnh quyến rũ hơn với các thiết kế ôm sát, chất liệu satin, lụa hoặc sequin lấp lánh. Cô đặc biệt yêu thích những chiếc váy khoét lưng hoặc cắt xẻ ở phần eo - những chi tiết vừa khoe được vóc dáng săn chắc, vừa tạo điểm nhấn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Một điểm đáng học hỏi khác là cách Garcia sử dụng phụ kiện. Cô hiếm khi đeo quá nhiều trang sức cùng lúc mà thường chỉ chọn khuyên tai nhỏ, dây chuyền mảnh hoặc đồng hồ tối giản để hoàn thiện tổng thể. Chính sự tiết chế này giúp trang phục trở thành điểm nhấn chính, đồng thời tạo cảm giác sang trọng, hiện đại.

Sau khi công khai chuyện tình với Lamine Yamal, sức hút của Garcia càng tăng mạnh. Trang cá nhân của cô hiện đã đạt khoảng 2 triệu người theo dõi, đồng thời nhận được sự quan tâm từ nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp quốc tế. Tuy nhiên, điều khiến cô được đánh giá cao không nằm ở lượng người theo dõi, mà ở việc cô đã xây dựng nền tảng sự nghiệp từ trước khi trở thành bạn gái của một trong những cầu thủ trẻ nổi tiếng nhất thế giới.

Trong bối cảnh các WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) ngày càng có sức ảnh hưởng lớn tại World Cup, Garcia là một ví dụ tiêu biểu cho thế hệ người đẹp mới: không chỉ xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai, mà còn sở hữu sự nghiệp riêng, gu thời trang rõ nét và khả năng tạo xu hướng. Cô chứng minh rằng sức hút của một WAG hiện đại không chỉ đến từ chuyện tình với ngôi sao sân cỏ, mà còn từ tài năng, phong cách và những giá trị mà chính họ tạo dựng.

Với nhan sắc nổi bật, tư duy thời trang hiện đại và tinh thần tự lập trong sự nghiệp, Garcia đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong làng thời trang, đồng thời trở thành một trong những gương mặt WAGs đáng chú ý nhất của mùa World Cup năm nay.