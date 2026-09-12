Hàng loạt tổ công tác toả đi các tỉnh thành, bắt Đỗ Hoàng Phương SN 1989, tịch thu nhiều sổ đỏ, sổ hồng giả

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã tiến hành triệu tập 15 cá nhân tại nhiều tỉnh, thành có liên quan đến vụ án.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng hoạt động tinh vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Cầm đầu đường dây trên là Đỗ Hoàng Phương (sinh năm 1989), trú tại phường An Hội Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Phương có 01 tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nên có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng.

Do không có nghề nghiệp và muốn thu lợi bất chính, từ cuối năm 2024, Đỗ Hoàng Phương nảy sinh ý định làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Để thực hiện hành vi, Phương đăng tải bài viết lên mạng xã hội nhận làm giả giấy tờ, tài liệu; sau khi có khách đặt hàng, Đỗ Hoàng Phương liên hệ với Nguyễn Nhất Hoàng Long (sinh năm 2005), trú tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh và giao cho Long nhiệm vụ in ấn giấy tờ, tài liệu giả. Máy móc phục vụ việc in ấn giấy tờ giả được Phương mua và đưa cho Long thực hiện.

Số đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ. Ảnh: CA Nghệ An

Ngoài Nguyễn Nhất Hoàng Long, đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức do Đỗ Hoàng Phương cầm đầu còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác được Phương phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó Trần Tấn Phước (sinh năm 2006), trú tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh đảm nhận việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tăng tương tác và tìm kiếm khách hàng; Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1993), trú tại phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ đóng gói và chuyển đơn hàng cho khách. Sau khi khách hàng nhận được giấy tờ giả và thanh toán tiền, Đỗ Hoàng Phương sẽ chia tiền theo hàng tuần đối với số đối tượng tham gia nêu trên.

Ảnh: CA Nghệ An

Tang vật chuyên án thu giữ. Ảnh: CA Nghệ An

Đáng nói, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ và tải ứng dụng Telegram để làm phương thức trao đổi; mỗi đối tượng được Phương chỉ đạo 01 nhiệm vụ khác nhau và không có sự quen biết từ trước. Ngoài số đối tượng có tiền án tiền sự, tham gia đường dây của Phương còn có nhân viên giao hàng nhanh trực tiếp được Phương tuyển chọn và hướng dẫn.

Tại Nghệ An, cơ quan Công an xác định, Đậu Viết Phú (sinh năm 1984), trú tại xã Vạn An là đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây của Đỗ Hoàng Phương. Theo đó, mặc dù biết Phương là đối tượng chuyên làm giấy tờ giả, Phú vẫn cấu kết với Phương thực hiện nhiều giao dịch giấy tờ, sau đó cung cấp cho những đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đậu Viết Phú là đối tượng có 03 tiền án, tiền sự về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan Công an lấy lời khai Đỗ Hoàng Phương, đối tượng cầm đầu đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.Ảnh: CA Nghệ An

Để đấu tranh, triệt xóa nhóm tội phạm này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án. Sau quá trình theo dõi, áp dụng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 29/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tiến hành triệu tập, bắt giữ số nghi phạm trong đường dây làm giấy tờ giả do Đỗ Hoàng Phương cầm đầu. Đến ngày 06/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại tỉnh Nghệ An và một số tỉnh khác, quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành triệu tập 15 cá nhân tại nhiều tỉnh, thành có liên quan đến vụ án trên. Quá trình đấu tranh, Cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu được các đối tượng làm giả như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ, bìa hồng), văn bằng chứng chỉ cấp 3, đại học, cao đẳng, giấy tờ xe... Chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng.