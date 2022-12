Hàng loạt địa phương Trung Quốc cảnh báo đến đỉnh dịch Covid-19

Trong một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức ngày 23/12, Sở Y tế thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cho biết, đỉnh điểm lây nhiễm của đợt bùng phát lần này tại đây đang đến gần. Theo dự đoán của mô hình kỹ thuật số và nhận định của các chuyên gia, số người mắc Covid-19 ở Đông Quản, nơi có hơn 10,5 triệu dân, đang tăng với quy mô từ 250.000 - 300.000 người mỗi ngày và tốc độ ngày càng nhanh, “nhiều cơ sở và nhân viên y tế đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và áp lực lớn chưa từng có”.

Thiếu thốn thuốc men vẫn là tình trạng khá phổ biến ở nhiều phương của Trung Quốc hiện nay. Ảnh minh họa: Sinopharm

Cũng theo bài viết, tính đến 22/12, 2.528 nhân viên y tế tại các bệnh viện công và cơ sở y tế xã hội của thành phố đã dương tính với Covid-19 hoặc bị sốt vẫn đang tiếp tục làm việc. Bài viết nhấn mạnh, dữ liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, bởi tình hình trên thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Do các cơ sở y tế hiện đang khuyến khích nhân viên không xét nghiệm PCR và kháng nguyên nếu không cần thiết, nên nhiều người vẫn làm việc ngay cả khi có các triệu chứng của Covid-19.

Cùng ngày (23/12), ông Bạc Đào, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, nơi có hơn 10 triệu dân, cũng cho biết thành phố này đang trong giai đoạn lây truyền nhanh chóng trước khi đạt đỉnh:

“Theo dữ liệu giám sát của chúng tôi, dự đoán số ca Covid-19 mới hàng ngày hiện tại là 490.000 đến 530.000 người và sẽ tăng với tốc độ 10% trong mai kia”.

Còn theo phát biểu của ông Lý Văn Tú, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc đưa ra ngày 23/12, hiện dịch Covid-19 ở đây đang trong giai đoạn “lên cao” nhanh chóng, dự kiến ​​sẽ sớm bước vào thời kỳ cao điểm. Dự đoán mô hình dữ liệu cho thấy, số ca nhiễm mới tại tỉnh Hải Nam sẽ tăng theo cấp số nhân và con số hàng ngày sẽ gia tăng nhanh chóng. Các kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Nguyên đán đang đến gần cùng sự di chuyển của người dân ngày càng tăng, sẽ thúc đẩy sự lây lan của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, số lượng sinh viên và lao động nhập cư ở thành thị về quê tăng cao trong dịp Tết cũng khiến nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh ở nông thôn tăng cao.

Tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc cũng dự báo trên tài khoản WeChat chính thức cho biết, đợt dịch đầu tiên tại tỉnh này sẽ đạt đỉnh lây nhiễm vào đầu tháng 1/2023 và xuống thấp vào đầu tháng 3/2023. Dịch sẽ kéo dài khoảng 3 tháng và tỷ lệ lây nhiễm của tỉnh có hơn 45 triệu dân này sẽ đạt gần 80%. Dự kiến, khoảng 1 tuần tới, hầu hết các khu vực trong tỉnh sẽ lần lượt bước vào giai đoạn đỉnh dịch.

Trong cuộc họp báo ngày 23/12, ông Đào Nghi Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, cho biết dịch Covid-19 ở một số khu vực có mật độ dân số cao và người dân di chuyển nhiều có thể đạt đỉnh sớm hơn dự kiến, như thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh này có thể đạt đỉnh vào khoảng ngày 25-26/12. Trước đó, ông Lưu Chí Vinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh An Huy, từng cho biết dựa trên quy luật lây lan của Covid-19 và kết quả tính toán theo mô hình, tỉnh này dự kiến ​​​​sẽ đón đợt bùng phát cao điểm đầu tiên vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, chủ yếu ở khu vực thành thị, làn sóng cao điểm thứ hai sẽ lan từ thành thị về nông thôn do lượng dân cư đổ về trước Tết Nguyên đán.