Hàng chục thiết bị “thuỷ thần công” đã sẵn sàng kích hoạt tại chuỗi Water EDM festival lớn nhất hè 2023 - Tiger Crystal Rave 2.0

Mùa hè này, Water EDM Festival - Tiger Crystal Rave 2.0 chính thức trở lại và lợi hại gấp đôi. Không chỉ là những sân khấu thông thường, đây còn là sàn đấu âm nhạc đích thực tích hợp những công nghệ thuỷ lực hàng đầu Việt Nam. Tiger Crystal Rave 2.0 sẽ đổ bộ tại 3 thành phố lớn Vũng Tàu (22/07) - Đà Nẵng (12/08) và kết sân TP.HCM (26/08). Được tổ chức bởi Tiger Crystal, thương hiệu truyền đi năng lượng, nhiệt huyết bất tận đi đầu với slogan “Bật sảng khoái, bùng đam mê”. Các Raver đã sẵn sàng cháy trong âm nhạc và sân chơi giải trí hàng đầu Việt Nam chưa?

Tiger Crystal Rave 2.0 sẽ đổ bộ tại 3 thành phố lớn Vũng Tàu - Đà Nẵng và kết sân TP.HCM

Với mục tiêu mang đến trải nghiệm thăng hoa nhất dành tặng cho khán giả yêu nhạc, Tiger Crystal Rave đầu tư khủng vào thiết kế sân khấu choáng ngợp, kết hợp âm thanh ánh sáng đẳng cấp quốc tế. Chuỗi Water EDM Festival trên biển quay trở lại hoành tráng với chủ đề “Rave Beat” cùng tinh thần “Nước đến chân là nhảy!”, sẵn sàng đón nhận mùa hè sảng khoái, bùng đam mê. Luôn trong tâm thế chủ động cùng các Raver khuấy đảo chuỗi sân khấu chất lượng hàng đầu.

Tiger Crystal Rave 2.0 chào sân cực khủng với hàng chục khẩu thủy thần công biến sân khấu hè này bao quanh toàn là nước. Đây là lễ hội âm nhạc đầu tiên và duy nhất áp dụng công nghệ 4 in 1 tại Việt Nam, bao gồm: Hệ thống Vario: Water - Lighting System; Hệ thủy lực: Water - Lighting interacts with music; Hệ nước 360: Increase coverage of water effect; Súng nước đại bác: The biggest water battle. Các Raver có thể tham gia vô số trò chơi được dựng từ mặt đất nhưng mang đến cảm giác “ướt át” ngập tràn như trên mặt biển, chỉ cần “nước đến chân là nhảy”.

Tiger Crystal Rave 2.0 chào sân cực khủng với hàng chục khẩu thủy thần, là lễ hội âm nhạc đầu tiên và duy nhất áp dụng công nghệ thủy lực 4-in-1 tại Việt Nam

Hè 2022, Tiger Crystal Rave - Chuỗi Đại Nhạc Hội EDM Trên Biển Đầu Tiên tại Việt Nam làm bùng lên cơn sốt đại nhạc hội nước. Tiger Crystal Rave 2022 đi qua 4 thành phố xuyên Việt, mở màn đại hoành tráng tại Vũng Tàu với hơn 40,000 khán giả tham gia, tiếp nhiệt thêm 2 điểm Hạ Long - Đà Nẵng. Cuối cùng, chuỗi đại nhạc hội kết màn rực rỡ tại điểm cuối TP.HCM, có hơn 45,000 raver quy tụ.Tổng cộng, đã có hơn 160.000 Raver tham dự, để lại những khoảnh khắc ấn tượng không thể quên. Các Raver hiện tại chắc chắn cực kì háo hức, trông chờ mùa mới đầy choáng ngợp khuấy đảo hè 2023.

Set up sân khấu hoành tráng, âm thanh ánh sáng chất lượng hàng đầu

Hứa hẹn những đêm Rave bùng nổ khi tích hợp thêm công nghệ thuỷ lực hoành tráng, lần đầu tiên trình làng tại Tiger Crystal Rave 2.0

45 nghìn Raver tại Tiger Crystal Rave 2022 TP.HCM

Hãy sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần “nước đến chân là nhảy" tham dự, tận hưởng ngay bầu không khí cực cháy với Chuỗi Water EDM Festival lớn nhất năm, trong màn chào sân tại Vũng Tàu ngày 22/07/2023!