Tiger Crystal Rave 2.0, chuỗi Water EDM Festival được hàng ngàn Raver mong chờ chính thức quay trở lại

Hè 2022, Water EDM Festival - Tiger Crystal Rave chính xác là sự kiện được vô số fan Việt ngóng đợi. Cơn lốc âm nhạc đã càn quét qua 4 thành phố xuyên Việt, mở màn đại hoành tráng với sân khấu trên biển độc đáo tại Vũng Tàu với hơn 40,000 khán giả tham gia. Đến với 2 điểm Hạ Long - Đà Nẵng, đại nhạc hội Tiger Crystal Rave không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Cuối cùng, chuỗi đại nhạc hội thành công rực rỡ với hơn 45,000 raver quy tụ tại TP. HCM để cháy trong âm nhạc và năng lượng nhiệt huyết. Tổng cộng, đã có hơn 160.000 Raver tham dự 4 đêm diễn đầy choáng ngợp. Có thể nói, Tiger Crystal Rave đã khởi xướng làn sóng Water EDM bùng nổ hơn bao giờ hết tại Việt Nam.

Sân khấu bùng nổ với âm thanh, ánh sáng chuẩn quốc tế

Tiger Crystal Rave 2.0: Chuỗi đại nhạc hội Water EDM chính thức quay trở lại tại 3 thành phố lớn: Vũng Tàu, Đà Nẵng, TPHCM

Trong tâm thế chủ động cùng các Raver khuấy đảo chuỗi sân khấu chất lượng hàng đầu. Tiger Crystal Rave 2023 sẵn sàng chào sân cực khủng với hàng chục khẩu thủy thần công biến sân khấu hè này bao quanh toàn là nước. Với hệ thống phun nước tầm cỡ thế giới, thủy lực và nước xoay 360 độ bao trọn khu vực, tạo không khí quẩy “mướt mát” chưa từng có, mang đến sự sảng khoái đúng nghĩa. Đây là lễ hội âm nhạc đầu tiên và duy nhất áp dụng công nghệ 4 in 1 tại Việt Nam, bao gồm: Hệ thống Vario: Water - Lighting System; Hệ thủy lực: Water - Lighting interacts with music; Hệ nước 360: Increase coverage of water effect; Súng nước đại bác: The biggest water battle.



Đặc biệt, phát súng khai hoả Tiger Crystal Rave 2.0: Water EDM Festival đầu tiên tại Vũng Tàu sẽ mang đến những màn trình diễn đẳng cấp đến từ: Binz - Soobin - Min - GDucky - DJ Get Looze - DJ Nimbia - MC hype Minami - MC hype Đức CR - Top DJ thế giới - DJ Deniz Koyu.

Cùng “tinh thần nước đến chân là nhảy”, hãy sẵn sàng để ngay lập tức khuấy đảo mùa hè cùng Tiger Crystal Rave 2023. Không chỉ dừng lại ở một đại nhạc hội Water EDM với âm nhạc và hệ thống nước hàng đầu, Tiger Crystal Rave còn mang đến sân khấu chuyển động lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam chủ đề "The Rave Beat" với hiệu ứng thị giác cực kỳ mãn nhãn. Những màn mashup “on-fire” lần đầu kết hợp từ top DJs bậc nhất thế giới cùng dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Chuỗi sự kiện miễn phí vào cửa, điểm đến đầu tiên tại TP.Vũng Tàu vào ngày 22/7 tới đây.

“Quẩy” ngay thôi còn chờ chi!