Han So Hee như củ hành: Càng bóc càng ra phốt, lộ sơ hở vụ hụt du học Pháp vì thiếu 1,1 tỷ

Han So Hee chính là nhân vật bị chỉ trích và đánh mất nhiều nhất trong drama tình ái tay ba ồn ào showbiz. Không những mất đi những hợp đồng quảng cáo, Han So Hee còn bị "khui" lại những bê bối trong quá khứ. Cư dân mạng phát hiện trong bài đăng cuối trên blog, nữ diễn viên chỉ để lại những bình luận khen ngợi cô, còn những bình luận thắc mắc chuyện du học Pháp của cô đều nhanh chóng bị xóa sạch. Han So Hee từng nói cô được nhận vào 1 trường đại học Pháp cách đây gần 10 năm, nhưng lại không thể nhập học do không có đủ 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) để làm thị thực.

Thế nhưng 1 YouTuber đã tố cáo nữ diễn viên nói dối, vì chỉ cần 9,6 triệu won (177 triệu đồng) là đủ làm visa du học Pháp. Đáng chú ý, không ít khán giả phát hiện ra rằng Han So Hee không nói được tiếng Pháp, trong khi yêu cầu đầu vào của chương trình du học là trình độ ngoại ngữ B1.

Han So Hee nói cô không thể nhập học ở Pháp do thiếu 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) nên đã đi làm người mẫu. Vì có triển vọng trong nghề nên Han So Hee đã được giám đốc nâng đỡ trở thành diễn viên, gác lại chuyện du học

Tuy nhiên nhiều cư dân mạng khẳng định số tiền cần có để làm visa du học Pháp là 9,6 triệu won (177 triệu đồng)

Phía nữ diễn viên giữ im lặng về cáo buộc "chém gió" chuyện du học Pháp. Không những vậy, netizen xứ Hàn còn đặc biệt nghi ngờ Han So Hee nói dối vì thái độ của nữ diễn viên: "Từ những gì Han So Hee làm từ trước đến nay, có thể thấy rằng nếu cô ấy thấy tức giận, bất công thì cô ấy sẽ bày tỏ quan điểm trên blog hay Instagram ngay. Cô cho thấy mình là người khẩn trương trong việc đưa ra lời xin lỗi. Có rất nhiều bình luận nghi ngờ nhưng Han So Hee vẫn giữ im lặng về điều này. Tôi nghĩ chuyện này thật kỳ lạ và đáng ngờ. Nếu cáo buộc là sai thì với tính cách của Han So Hee, hẳn cô ấy đã không im lặng rồi. Nhưng đến nay, Han So Hee vẫn chưa nói gì về điều này".

Ý kiến này nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng Hàn Quốc. Không khó để bắt gặp những bình luận như: "Cô ta không phải 1 củ hành sao? Càng bóc càng ra chuyện", "Nó làm tôi nhớ đến vụ giả du học Tây Ban Nha của Seo Ye Ji", "Ở thời đại này mà cô ta nghĩ không có người Hàn nào du học Pháp à? Thậm chí Tablo còn tốt nghiệp trường danh tiếng nước ngoài. Cô có bản lĩnh gì mà dám nói dối về trình độ học vấn của mình vậy?"...

Han So Hee bị ví như củ hành, càng bóc càng ra phốt

Không chỉ có vậy, Han So Hee tiếp tục bị chỉ trích dữ dội vì lộ bằng chứng văng tục với fan, ghét chuyện bị so sánh với Song Hye Kyo nhưng lại "cọ nhiệt" đàn chị khi nổi tiếng. Cụ thể, vào thời điểm còn làm người mẫu hồi năm 2016, Han So Hee từng nổi trận lôi đình, đáp trả thẳng mặt khán giả bằng ngôn từ tục tĩu khi được nhận xét là "bản sao Song Hye Kyo": "Các người chỉ có *** trong đầu thôi hả? Cho dù các người thấy tôi giống ai đó thì cứ giữ trong lòng thôi chứ. Lũ đ*** này ***", "Tôi không hề giống cô ấy nhé ***", "Đây là cái phòng chat nhà các người hả?"...

Han So Hee giận dữ, đáp trả khán giả bằng những ngôn từ thô tục khi được nhận xét là giống với đàn chị Song Hye Kyo

Han So Hee từ lâu đã được xem là "bản sao Song Hye Kyo" nhờ sở hữu diện mạo tương đồng với minh tinh hạng A

Động thái gay gắt của Han So Hee hồi chưa đóng phim khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ, phản ứng này khác hoàn toàn với thái độ của nữ diễn viên ở thời điểm đã trở thành ngôi sao nổi tiếng. Khoảng 8 năm trước, Han So Hee khó chịu ra mặt vì được so sánh với Song Hye Kyo, thế nhưng trong suốt 1 năm qua, nữ diễn viên lại liên tục bày tỏ tình cảm, sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị họ Song. Từ những vụ việc trên, hình tượng đẹp của Han So Hee bị sụp đổ. Cô bị netizen chỉ trích là mỹ nhân nói dối, đẹp mà giả tạo.

Han So Hee nhiều lần bày tỏ sự yêu thích dành cho Song Hye Kyo, thậm chí bị 1 bộ phận khán giả cho là làm lố. Trên Instagram của minh tinh họ Song, người đẹp Thế Giới Hôn Nhân từng để lại bình luận: "Giờ chị ấy (Song Hye Kyo) là của tôi"