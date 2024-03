Han So Hee lộ bằng chứng "đá" tình cũ để chạy theo Ryu Jun Yeol?

Từ mỹ nhân xinh đẹp độc lập vạn người mê, Han So Hee chịu tổn hại hình tượng nặng nề vì cách cư xử thiếu tinh tế khi vướng drama tình tay 3. Chuyện quá khứ của cô cũng bị cư dân mạng "đào bới".

Trong bài đăng ảnh hẹn hò Dispatch chụp trên Weibo, 1 netizen xứ Trung đã chất vấn Han So Hee về nghi vấn hẹn hò 1 người đàn ông khác từ tháng 6-11/2023. Người này là nam người mẫu Chae Jong Seok, kém mỹ nhân họ Han 3 tuổi và hiện đang hoạt động dưới trướng YG Kplus. Vào thời điểm đó, Knet soi ra được Han So Hee và Chae Jong Seok bị chụp ảnh hẹn hò từ phía sau lưng. Cả 2 cũng từng đăng tải loạt ảnh mặc trang phục giống nhau và "check in" ở cùng một địa điểm.

Han So Hee và người mẫu Chae Jong Seok vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 6-11/2023

Cặp đôi bị chụp lại khoảnh khắc đi dạo cùng nhau

Han So Hee và người mẫu kém 3 tuổi bị bắt gặp check-in tại cùng địa điểm

Cả 2 có rất nhiều đồ đôi

Người mẫu nhà YG cũng từng đăng ảnh Han So Hee lên mạng xã hội

Rất nhanh chóng sau đó, công ty quản lý của Han So Hee lên tiếng phủ nhận tin đồn, cho biết nữ diễn viên và Chae Jong Seok chỉ là bạn thân. Nhưng netizen đã soi ra được Han So Hee - Chae Jong Seok dùng ốp điện thoại đôi cho đến tận tháng 11/2023 - thời điểm nữ diễn viên gặp Ryu Jun Yeol.

Bình thường Chae Jong Seok rất chăm đăng story Instagram, nhưng mấy hôm nay anh lại im lặng như tờ. Điều này khiến Cnet nghi ngờ người mẫu này đọc báo mới biết tin mình bị Han So Hee "đá" để chạy theo Ryu Jun Yeol. Dù vậy, đây mới chỉ là suy đoán chưa có căn cứ của cư dân mạng.

Han So Hee - Chae Jong Seok dùng ốp điện thoại đôi đến tháng 11

Đây là thời điểm cô gặp Ryu Jun Yeol ở triển lãm

Trước đó, cư dân mạng cũng "đào" lại cả dàn bạn trai trong quá khứ của mỹ nhân sinh năm 1994. Những hình ảnh Han So Hee bên bạn trai cũ được chụp từ thời nữ diễn viên chưa bước chân vào showbiz, vẫn đang theo đuổi phong cách nổi loạn và trên người có nhiều hình xăm. Có thể thấy những anh chàng này đều khá điển trai, xứng đôi vừa lứa với mỹ nhân xinh đẹp Han So Hee. Nhưng từ đây, nhiều netizen cũng so sánh kém duyên visual của Ryu Jun Yeol với dàn tình cũ của Han So Hee.

Netizen đào bới thêm nhiều bạn trai cũ của Han So Hee

