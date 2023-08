Han So Hee “cân đẹp” những bộ váy sến súa, lấn lướt dàn mỹ nhân Âu Mỹ với tạo hình huyền thoại

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Han So Hee còn ghi điểm trong lòng công chúng với gu thời trang cool ngầu, cá tính. Đặc biệt, với khuôn mặt hoàn hảo, cuốn hút, nữ diễn viên còn nhiều lần gây sốt khắp các MXH khi diện những bộ cánh có phần bánh bèo, diêm dúa. Thậm chí, cô nàng từng nhiều lần bùng nổ visual, trở thành tâm điểm của sự kiện với nhiều mẫu váy công chúa bồng bềnh, lộng lẫy.

Han So Hee theo đuổi phong cách cá tính, chất chơi ngoài đời

Không những sở hữu vẻ đẹp ấn tượng vạn người mê mà Han So Hee còn ghi điểm với làn da trắng phát sáng cùng vóc dáng thon gọn. Cũng chính vì những lợi thế về ngoại hình mà nữ diễn viên có thể "cân đẹp" mọi bộ váy tưởng chừng như sến súa, lỗi thời.

Hoá thân vào tạo hình công chúa để quảng bá cho webtoon The Villainess Is A Marionette cùng mỹ nam Cha Eun Woo, Han So Hee khiến dân tình mê đắm vì quá xinh đẹp, hút hồn. Dù diện những bộ váy nhiều hoạ tiết, đính cườm với thiết kế khá "cũ" nhưng cô nàng vẫn thu hút mọi ánh nhìn, được dân tình ví đẹp như tranh. Có lẽ, nếu không phải Han So Hee, nhiều người cũng phải "dè chừng" tạo hình này vì diện mạo dễ bị sến, quê mùa.

Những bộ váy cực "kén" người mặc cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp và khí chất của Han So Hee

Bên cạnh đó, Han So Hee còn nhiều lần gây sốt khi diện những trang phục điệu đà, nữ tính

Đáng chú ý, mỹ nhân xứ Hàn từng chiếm trọn spotlight, đẹp tựa nữ thần khi xuất hiện tại British Fashion Award trong bộ váy cúp ngực voan xanh nhiều lớp. Thậm chí, khi đọ sắc cùng nhiều người đẹp Âu Mỹ, cô không những không lép vế mà còn "lấn lướt", nổi bật nhất trong khung hình. Tạo hình này của Han So Hee cũng được nhiều người hâm mộ cho là huyền thoại vì quá hoàn hảo, ấn tượng.

Tạo hình được đánh giá là huyền thoại của Han So Hee