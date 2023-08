Han So Hee nói gì về những hình xăm trong quá khứ?

Liên tục đóng những bộ phim hot, nhận vô số các lời mời hợp tác từ các thương hiệu lớn và gần nhất là trở thành nữ chính trong MV Seven của Jungkook đã giúp tên tuổi Han So Hee luôn ở vị trí đáng quan tâm top đầu trong những năm trở lại đây. Ở cô, người ta vừa thấy vẻ quyến rũ, sang chảnh, vừa bất cần, phá cách. Hình ảnh trước khi debut của Han So Hee cũng nhờ đó thành hot topic khiến cư dân mạng tranh cãi không ngừng.

Trước khi debut làm diễn viên, Han So Hee từng sở hữu khá nhiều hình xăm lớn ở tay, gắn liền với những ký ức thời niên thiếu của cô. Lục lại ảnh cũ, từng có không ít cư dân mạng đã gay gắt chỉ trích "nàng thơ của Jungkook", cho rằng hình ảnh của một diễn viên.

Để đáp lại, Han So Hee chọn cách đối diện trực tiếp với vấn đề và nói rằng: "Đúng, đó chính là tôi của quá khứ, mà đúng hơn là vài năm trước. Nói ‘quá khứ’ nghe thật to lớn làm sao. Thật lạ là người ta có thể chấp nhận nam diễn viên hút thuốc, xăm hình nhưng với nữ diễn viên thì không. Nhưng sống trong ngành này, chúng ta buộc phải hoàn thiện bản thân từ những lời chỉ trích và tôi nghĩ mình đã làm được rồi". Ngoài ra, Han So Hee cũng thấy rất vui vì vẫn có nhiều fan nữ thích hình ảnh xưa cũ của mình.

Ở thời điểm hiện tại, không biết vì một (hay nhiều) phép màu nào đó, người ta không còn thấy bóng dáng của loạt hình xăm trên tay Han So Hee đâu nữa. Thi thoảng lắm dân tình mới thấy cô dán hình xăm giả hoặc để lộ hình xăm ở những vị trí kín như bụng dưới mà thôi.