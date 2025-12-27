Hàn Quốc hứng chịu đợt rét đậm kỷ lục

(Ảnh: KANG JUNG-HYUN)

Một đợt không khí lạnh mạnh từ phía Tây Bắc đã tràn xuống, khiến nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc giảm sâu ngay sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), sáng 26/12, nhiệt độ tại nhiều khu vực đã xuống mức thấp kỷ lục trong mùa. Tại thủ đô Seoul, nhiệt độ buổi sáng giảm xuống -11,8oC, trong khi nhiệt độ cảm nhận do gió lạnh chỉ còn khoảng âm 18 - 20oC. Một số địa phương thuộc vùng thủ đô và tỉnh Gangwon thậm chí ghi nhận mức gió lạnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.

KMA đã ban bố cảnh báo rét đậm tại hầu hết các khu vực, trong đó có tỉnh Gyeonggi, miền Bắc tỉnh Gangwon và thành phố Jecheon (tỉnh Bắc Chungcheong). Đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay Hàn Quốc phải áp dụng cảnh báo rét diện rộng như vậy.

(Ảnh: Yonhap)

Trong ngày 26/12, nhiệt độ cao nhất trong ngày dự kiến dao động từ âm 7 đến dương 4oC. Tại Seoul, mức cao nhất chỉ đạt âm 4oC, trong khi thành phố cảng Incheon ở miền Tây ghi nhận âm 5oC, còn thành phố Busan ở Đông Nam đạt khoảng 2oC.

Bên cạnh giá rét, tuyết và mưa nhẹ cũng xuất hiện tại nhiều khu vực. Các tỉnh ven biển Jeolla và đảo nghỉ dưỡng Jeju dự báo có mưa, với lượng mưa tại Jeju đạt 5 - 10 mm, trong khi khu vực ven biển Nam Jeolla có thể có tuyết dày 1 - 5 cm. Trong những ngày cuối tuần, khu vực miền Trung, bao gồm Seoul và vùng phụ cận, có khả năng xuất hiện tuyết rơi nhẹ hoặc mưa phùn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng băng đen có thể hình thành vào ban đêm khi mưa hoặc tuyết đóng băng trên mặt đường, gây nguy hiểm cho cả người đi bộ và phương tiện giao thông. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, giữ ấm cơ thể và chú ý an toàn khi di chuyển.

Dự báo cho thấy đợt rét đậm này sẽ kéo dài đến sáng 27/12, sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần nhờ gió Tây ấm hơn. Đến cuối tuần, nhiệt độ ban ngày tại hầu hết các khu vực, bao gồm Seoul, dự kiến sẽ vượt ngưỡng 0oC, đánh dấu sự suy yếu dần của đợt không khí lạnh cực đoan.

Giới chức Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu tác động của giá rét đối với đời sống và an toàn của người dân.