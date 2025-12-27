Nhà máy công suất 1 triệu tấn gây chấn động: "Hàng xóm" của Việt Nam lại lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"

Trung Quốc đã chính thức đưa vào vận hành toàn diện dây chuyền sản xuất thép gần không carbon đầu tiên với công suất một triệu tấn tại thành phố Chiết Giang, tỉnh Quảng Đông. Nhà máy này do công ty thép Baowu vận hành, đạt trạng thái hoạt động đầy đủ vào ngày 23/12/2025.

Dự án đóng vai trò là ứng dụng thực tiễn của sản xuất xanh công suất cao, chuyển đổi ngành công nghiệp thép vốn phụ thuộc nhiều vào than đá sang cơ sở hạ tầng phát thải thấp hơn.

Theo CGTN đưa tin, "dây chuyền sản xuất áp dụng quy trình luyện kim điện tiên tiến dựa trên hydro, thay thế than cốc truyền thống bằng hydro làm chất khử chính."

Bằng cách sử dụng hydro, quy trình này về cơ bản làm thay đổi các phản ứng hóa học trong lò, loại bỏ phần lớn khí carbon dioxide thường được tạo ra trong quá trình khử quặng sắt.

Điểm nổi bật của nhà máy là một lò trục chạy bằng hydro có công suất một triệu tấn, sản xuất sắt khử trực tiếp. Đơn vị này đã đạt được tỷ lệ luyện kim mục tiêu, đảm bảo nguyên liệu thô đạt chất lượng đủ cao cho sản xuất thép cao cấp.

Những đột phá trong kỹ thuật và sự hội nhập công nghệ

Nhà máy tích hợp các lò điện xanh hiệu suất cao để xử lý sắt khử trực tiếp thành các tấm thép chất lượng cao. Thông số kỹ thuật từ nhà máy Zhanjiang cho thấy dây chuyền này có thể giảm lượng khí thải carbon từ 50 đến 80% so với các phương pháp lò cao truyền thống.

Hàng năm, dự án này dự kiến sẽ ngăn chặn hơn 3,46 triệu tấn khí thải carbon thải vào khí quyển.

photo_2025-12-26_17-24-05

“Các nhân viên dự án từ nhà máy Zhanjiang của Baowu Steel cho biết dây chuyền sản xuất thép gần như không phát thải carbon. Công suất một triệu tấn có thể cắt giảm hơn 3,14 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm, tương đương với việc tạo ra khoảng 2.000 km vuông rừng”, theo báo cáo của CGTN.

Bước đệm cho những công nghệ luyện kim khác

Một số diễn biến liên quan đã xuất hiện trong ngành luyện kim Trung Quốc. Trước đó, kỹ thuật "sắt luyện nhanh" được đánh giá là có tiềm năng thay đổi đáng kể tốc độ sản xuất.

Phương pháp này sử dụng một vòi phun xoáy để bơm bột quặng sắt vào lò phản ứng nhiệt độ cao, nơi nó trải qua phản ứng hóa học gần như tức thời. Quá trình này nổi bật vì nhanh hơn tới 3.600 lần so với các phương pháp cũ quy mô phòng thí nghiệm.

Trong khi dây chuyền Zhanjiang tập trung vào khử hydro quy mô lớn, các kỹ thuật xử lý nhanh này thể hiện nỗ lực song song nhằm nâng cao hiệu quả chế biến quặng sắt.

Việc vận hành thành công tuyến đường sắt Zhanjiang diễn ra vào thời điểm then chốt đối với ngành công nghiệp thép Trung Quốc. Trong giai đoạn này, số lượng nhà máy thép xanh mới được chứng nhận đã tăng lên hàng năm, với tổng cộng 126 nhà máy được bổ sung từ năm 2021 đến năm 2024.

Ngoài những lợi ích trực tiếp về môi trường, dự án này còn giúp Trung Quốc tránh được các loại thuế carbon quốc tế, chẳng hạn như Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon của EU, bằng cách sản xuất các tấm thép mỏng chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô và sản xuất cao cấp với lượng khí thải carbon gần bằng không.