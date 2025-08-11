Hai vợ chồng chết thảm trong ngôi nhà 4 tầng khóa kín

Ngày 11-8, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là 2 vợ chồng được phát hiện chết trong căn nhà 4 tầng khóa kín.

Theo thông tin ban đầu, ông D.V.P. (63 tuổi) cùng vợ là bà L.T.T. (63 tuổi) sống trong ngôi nhà 4 tầng tại đường Lê Minh Ngươn, phường Long Xuyên với người dì bệnh tâm thần. Ông bà có một người con trai 29 tuổi nhưng ở riêng.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vợ chồng chết thảm trong ngôi nhà khóa kín ở Long Xuyên

Hàng ngày, ông bà thường ra chợ mua bán sắt vụn. Sáng 11-8, người con trai không thấy cha mẹ đi mua bán sắt ở chợ nên đến mở cửa nhà thì phát hiện cha và mẹ đã chết bên trong, xung quanh có nhiều vết máu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Long Xuyên đã có mặt, phong tỏa hiện trường vụ án.

Bước đầu, công an nhận định chưa thấy ngoại lực tác động, mà chỉ phát hiện ông P. nằm chết với vết thương ở bụng, còn bà T. nằm bên cạnh có vết thương cắt tay phải.

Theo lời người nhà, gần đây 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn vì bà T. hay ghen tuông, nghi ngờ ông P. ngoại tình.