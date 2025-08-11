Nam thanh niên vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật

Chiều 11-8, Công an phường Đông Hòa, TP HCM lấy lời khai một nam thanh niên để điều tra làm rõ hành vi giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật.

Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, một nam thanh niên lái xe máy đến tiệm vàng Kim Thành Vũ 6, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ).

Nam thanh niên bị khống chế sau khi trộm vàng

Tại đây, thanh niên này hỏi mua lắc vàng, và được một nam nhân viên của tiệm cho xem 2 chiếc lắc vàng.

Người này đeo một chiếc lắc vào tay, chiếc lắc còn lại bỏ vào túi quần rồi chạy ra xe nổ máy tẩu thoát.

Ngay lập tức, nam nhân viên lao ra, bám vào xe máy của đối tượng khiến người này mất kiểm soát, lao xe qua vỉa hè bên đường và bị ngã.

Nghe hô hoán, người dân chạy đến hỗ trợ khống chế tên cướp giật, thu giữ tang vật. Nghi phạm sau đó được bàn giao cho công an phường Đông Hòa đưa về trụ sở lấy lời khai, điều tra.