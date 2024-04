Hai sản phẩm sàn TMĐT, website vừa được yêu cầu gỡ bỏ, mua sử dụng có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Mới đây, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT&KTS- Bộ Công Thương) nhận được công văn số 20⁄CTS-TTra của Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TT-TT) phản ánh về việc một số website, ứng dụng bán hàng, sàn TMĐT đăng bán thiết bị gây nhiễu (thiết bị phá sóng) và thiết bị kích sóng điện thoại di động không đúng quy định của pháp luật.

Tại Khoản 1 điều 47 Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009 quy định: “1. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được sử dụng thiết bị gây nhiễu để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Cơ quan, tổ chức không thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trong trường hợp đặc biệt cần thiết sử dụng thiết bị gây nhiễu phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép”.

Thiết bị gây nhiễu (thiết bị phá sóng) và thiết bị kích sóng điện thoại di động nằm trong danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cho mạng thông tin di động.

Tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định: “Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới được kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động”.

Nhằm ngăn ngừa việc gây nhiễu có hại tới mạng thông tin di động và thiết bị gây nhiễu (thiết bị phá sóng) không đúng quy định, Cục TMĐT&KTS yêu cầu các sàn TMĐT, ứng dụng/ website bán hàng trực tuyến kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm vi phạm; Triển khai các biện pháp kỹ thuật, nhân sự kiểm duyệt… nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm vi phạm.

Trước đó, liên tiếp trong những ngày đầu tháng 4, Cục Tần số vô tuyến điện đã xử lý nhiều trường hợp gây nhiễu sóng tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Các trường hợp này đều sử dụng các thiết bị gây nhiễu sóng không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường, không được chứng nhận hợp quy…

Việc sử dụng thiết bị kích sóng gây nhiễu có hại đối với mạng viễn thông di động công cộng, người lắp đặt trái phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đến 30 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện thực hiện. Người kinh doanh thiết bị cũng bị xử phạt vi phạm hành chính đến 50 triệu đồng.

Tháng 11 năm 2023, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT&KTS-Bộ Công Thương), phản ánh về việc một số website/ứng dụng đăng bán thiết bị kích sóng điện thoại di động không có chứng nhận hợp quy (CNHQ) và công bố hợp quy (CBHQ) trên các website thương mại điện tử (TMĐT) bán hàng, các sàn TMĐT. Danh sách các thiết bị lặp thông tin di động, kích sóng thuộc các nhãn hiệu bao gồm: Pro DM1, DM2 Pro, Pro DM1/DM2/DM3, ST960, GSM FTECH 930, GSM AT-980, ELE AT-980, ANTN889-340-01, ANTN889-085-01, ANTN889-305-01, ANTN889-230-01, Model DM2, Lintratek KW20L-GWYT-7001, SDAS, ATNJ-GM-80-27, KW20L-GW, GSM 980, RF-1000, GS-AL, RF 2000. Cục TMĐT&KTS cũng đề nghị người dân, doanh nghiệp nếu phát hiện các website bán các sản phẩm vi phạm nêu trên thì gọi điện, gửi thông tin phản ánh theo số máy: 024.22205512 hoặc gửi email: qltmdt@moit.gov.vn để có phương án xử lý.

Tổng hợp