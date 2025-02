Hải Phòng: Nam thanh niên 27 tuổi tử vong nghi do đốt pháo nổ ngày mùng 2 Tết

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 15h ngày 30/1 (mùng 2 Tết) tại phường Ngũ Lão, TP Thủy Nguyên, Hải Phòng. Thời điểm này, anh N.H.C (sinh năm 1998, trú phường Thủy Hà, TP Thủy Nguyên) sang nhà chúc Tết người thân ở tổ dân phố số 6 phường Ngũ Lão.

Sau khi chúc Tết, anh C ra ngoài ngõ đốt pháo thì bị thương. Anh C được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Đến 16h ngày 31/1, anh C tử vong.

Công an TP Thủy Nguyên đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Một người tử vong sau khi đốt pháo nổ ngày Tết. Ảnh minh họa: Công an Hải Phòng.

Được biết, trong kỳ nghỉ Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã vận động nhân dân giao nộp 33,5 kg pháo nổ, xử lý hành chính 4 trường hợp đốt pháo trái phép…